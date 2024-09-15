十一黃金周火車票今起發售 全國鐵路料發送旅客1.75億人次
撰文：林芷瑩
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國家鐵路集團有限公司（下稱「國鐵集團」）公布，鐵路國慶黃金周運輸自9月29日開始，至10月8日結束，為期10天。鐵路12306自今日（15日）起發售國慶黃金周運輸期間火車票。
國慶黃金周期間，全國鐵路預計發送旅客1.75億人次，其中10月1日為客流高峰日，預計將突破2100萬人次。
國鐵集團客運部負責人介紹，今年國慶黃金周旅遊流、探親流、學生流交織疊加。國慶黃金周運輸期間，全國鐵路日均計劃開行旅客列車12000列，加開跨鐵路局集團公司的直通旅客列車354列。
國鐵集團將採取加開臨客、動車組重聯運行、增開高鐵動臥列車、普速旅客列車加掛車廂等措施，在確保安全的前提下安排開行夜間高鐵，及時增加熱門區域、線路和時段的運力投放。
國鐵集團會採取有效措施防範和遏制第三方平台惡意搶票行為。負責人提醒，從未授權任何第三方平台發售火車票，鐵路12306網站及App是中國鐵路唯一官方火車票網絡售票平台。
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