新世界地震｜妹夫龐建貽讚鄭志剛有創意　希望他在私人企業續做好

新世界發展公布，鄭志剛辭任公司行政總裁，以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務；舵手一職由前發展局局長、首席營運總監馬紹祥接任。鄭志剛妹夫、身兼海洋公園主席的龐建貽今日（27日）接受電台訪問時，被問到如何祝福的鄭志剛未來，他表示鄭是家族成員，亦是有創意和有想法企業家，希望他在私人企業繼續做好，亦相信會做得很出色，希望他在新天地可以成功。



新世界發展公布，鄭志剛昨日（26日）起辭任公司行政總裁，改任非執行副主席，以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務。(資料圖片)

新世界發展公布，鄭志剛昨日（26日）起辭任公司行政總裁，改任非執行副主席，以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務。他同時辭任家族3間上市公司新創建﹑周大福及新世界百貨董事職務。

妹夫龐建貽：希望他在新天地成功

鄭志剛妹夫、身兼海洋公園主席的龐建貽今日接受電台訪問時，被問到如何祝福的鄭志剛未來，他表示鄭是家族成員，亦是有創意和有想法企業家，希望他在私人企業繼續做好，亦相信會做得很出色，希望他在新天地可以成功。

他續說，鄭志剛現時在文化盛事基金擔任主席，「大家都看到他的工作做得非常好，有很多不同大型表演等都能協助政府做一些決定，我想這方面是做得好。」

龐建貽表示，鄭志剛是有創意和有想法企業家，希望他在私人企業繼續做好，亦相信會做得很出色，希望他在新天地可以成功。（資料圖片/夏家朗攝）

鄭志剛自2007年加入新世界發展任執行董事，在家族系內公司一直扶搖直上， 及至2017年鄭家純身體抱恙，他出任新世界執行副主席兼總經理，正式「坐正」，至2020年改任行政總裁。

今次人事變動以外，新世界發通告稱，將K11管理公司及多家其他公司出售予鄭志剛，總作價2.09億元，而他將繼續在全球發展「K11」品牌。