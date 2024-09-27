十一國慶升旗｜運輸署9.30凌晨港島部分路封閉　10條巴士線須改道

十一國慶當日早上，灣仔金紫荊廣場將有升旗儀式。運輸署表示，9月30日清晨起會分階段封閉灣仔北、中環及天后一帶部分道路，10條巴士線須臨時改道，博覽道的的士站9月30日凌晨零時1分起暫停使用。



十一國慶當日早上，灣仔金紫荊廣場將有升旗儀式。（資料圖片）

運輸署表示，灣仔北、中環及天后一帶的部分道路，將由9月30日凌晨零時1分至10月1日下午1時期間，分階段實施封路及改道措施，直至道路重新開放通車。

為配合封路安排，行經受影響地區的城巴第2、5X、81號、過海路線第104、900、914、961、A11、H1及H2K號會臨時改道，該些路線位於受影響地區的巴士站將暫停使用或遷移。

另外，位於博覽道的的士站於9月30日凌晨零時1分至10月1日下午1時暫停使用；位於港灣道西行海港中心對面的過海的士站於10月1日凌晨5時30分至下午1時暫停使用。

國慶75周年將至。（資料圖片/黃浩謙攝)

此外，因應晚上維港煙花匯演，中環至半山自動扶梯系統當晚將延長服務時間至10月2日凌晨2時；電車服務會按乘客需求加強服務；

天星小輪、新渡輪、港九小輪、愉景灣航運、珀麗灣客運及富裕小輪將於當日下午5時20分起陸續調整及暫停部分航班服務。

運輸署表示，受廣泛封路影響，預計港銅鑼灣、灣仔、金鐘、中區及東區走廊、尖沙咀及西九文化區一帶，以及海底隧道和香港仔隧道的交通將會顯著擠塞，駕駛人士應避免駕車前往。