十一國慶｜新中國成就展今起免費參觀　展奧運獎牌及AI等科研成果

為慶祝中華人民共和國成立75周年，康文署今日（27日）起於香港歷史博物館和香港科學館推出「盛世啟航—新中國成立75周年成就」展覽系列，在不同領域介紹中國過去75年間發展進程，公眾可免費入場參觀。政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等昨日出席開幕典禮。



2024年9月26日，「盛世啟航—新中國成立75周年成就」展覽系列開幕典禮在香港科學館舉行。（政府新聞處圖片）

3個展覽在歷史博物館和科學館舉行

展覽系列透過「飛躍發展」、「科技創新」和「智慧時代」3個展覽，從經濟、教育、科技、文化、體育、民生等方面，展現國家現代化的進程，展覽為期至明年2月5日。

其中「飛躍發展」展覽，在香港歷史博物館舉行，透過文字及新聞圖片，介紹中國在經濟發展、基礎建設、文化事業、體育發展及生態保育等方面的發展和成就，並特別展出多名運動員贏得的奧運會及殘奧會獎牌，包括香港的滑浪風帆運動員李麗珊1996年為港贏得的首面金牌、蘇樺偉2000年在悉尼殘奧男子100公尺（T36級）贏得的金牌、何詩蓓2020年的女子100公尺自由式銀牌；以及中國跳水運動員郭晶晶2008年的單人三米板金牌等。

介紹發現大慶油田及原子彈爆炸

「科技創新」展覽及「智慧時代」展覽，則在香港科學館舉行。精選展品包括發現大慶油田的重要歷史證據、介紹「東風一號」導彈飛天、原子彈爆炸、氫彈爆炸，以及「東方紅一號」升空等重要歷史事件的沉浸式空間，以及國家自主研製、國際唯二實現「量子計算優越性」的「祖沖之號」系列超導量子電腦模型。

以《三體》為藍本設AI驗展區

「智慧時代」展覽則介紹近年急速發展的人工智能（AI）創新科技，當中約七成為互動展品，包括以內地作家劉慈欣的科幻小說《三體》為藍本、融合AI及混合實景技術的沉浸式體驗展區「引力戰場」。