十一國慶｜逾3,600食肆推優惠　茶木、敏華等多間餐廳全日堂食7折

飲食業推出國慶75周年優惠活動，至今約3,661間商戶食肆將於國慶期間推不同優惠，其中太興、敏華及茶木等食肆推全日堂食7折，麥當勞在App推「麥麥慳」套餐，25元起可「歎到一餐」。另有多間酒店推自助餐折扣優惠，包括南灣如心酒店「黃竹坑 I-O-N」、荃灣西如心酒店「Café Circles」香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳及海岸餐廳等；其中香港愉景灣酒店Cafe Bord De Mer的自助晚餐更低至5折。



飲食業推出國慶75周年優惠活動，約3,600間商戶食肆將於國慶期間推不同優惠。（吳綽詩攝）

麥當勞在App推「麥麥慳」套餐，25元起可「歎到一餐」。

香港飲食業聯合總會、現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會及稻苗飲食專業學會等業界組織今日（27日）開記者會宣布於10月1日推不同優惠。

重點優惠如下：

1、全日堂食7折：太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住 、錦麗、點煲、餃子駅、稻埕飯店等。



2、麥當勞在App推「麥麥慳」套餐：25元起可「歎到一餐」



3、自助餐優惠：南灣如心酒店「黃竹坑 I-O-N」、荃灣西如心酒店「Café Circles」香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳及海岸餐廳等提供7折；香港愉景灣酒店Cafe Bord De Mer的自助晚餐更低至5折。



4、超羣餅店買2件葡撻可享7折



5、COTI THE BISTRO、COTI 、Terrace in seaside、Coffee Hwajeon、Sip;;iban：所有飲品7折



6、牛角 Buffet 、牛角放題實施店：晚上精選極上和牛 100 分鐘放題套餐7折優惠



7、7-11：指定咖啡10月1至3日買一送一



香港海洋公園萬豪酒店（香港海洋公園萬豪酒店官網）

茶木台式休閒餐廳。（網上圖片）

7-11：指定咖啡10月1至3日買一送一。（資料圖片）

▼十一國慶飲食業優惠全覽▼



+ 59

大部份連鎖商戶均全線店鋪參與，但仍有少部分只有部分分店參與，市民事前須留意相關資訊。