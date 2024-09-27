十一國慶｜逾3,600食肆推優惠 茶木、敏華等多間餐廳全日堂食7折
撰文：何瑞芬 吳綽詩
出版：更新：
飲食業推出國慶75周年優惠活動，至今約3,661間商戶食肆將於國慶期間推不同優惠，其中太興、敏華及茶木等食肆推全日堂食7折，麥當勞在App推「麥麥慳」套餐，25元起可「歎到一餐」。另有多間酒店推自助餐折扣優惠，包括南灣如心酒店「黃竹坑 I-O-N」、荃灣西如心酒店「Café Circles」香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳及海岸餐廳等；其中香港愉景灣酒店Cafe Bord De Mer的自助晚餐更低至5折。
香港飲食業聯合總會、現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會及稻苗飲食專業學會等業界組織今日（27日）開記者會宣布於10月1日推不同優惠。
重點優惠如下：
1、全日堂食7折：太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住 、錦麗、點煲、餃子駅、稻埕飯店等。
2、麥當勞在App推「麥麥慳」套餐：25元起可「歎到一餐」
3、自助餐優惠：南灣如心酒店「黃竹坑 I-O-N」、荃灣西如心酒店「Café Circles」香港海洋公園萬豪酒店 海灣餐廳及海岸餐廳等提供7折；香港愉景灣酒店Cafe Bord De Mer的自助晚餐更低至5折。
4、超羣餅店買2件葡撻可享7折
5、COTI THE BISTRO、COTI 、Terrace in seaside、Coffee Hwajeon、Sip;;iban：所有飲品7折
6、牛角 Buffet 、牛角放題實施店：晚上精選極上和牛 100 分鐘放題套餐7折優惠
7、7-11：指定咖啡10月1至3日買一送一
▼十一國慶飲食業優惠全覽▼
+59
大部份連鎖商戶均全線店鋪參與，但仍有少部分只有部分分店參與，市民事前須留意相關資訊。
十一國慶升旗｜運輸署9.30凌晨港島部分路封閉 10條巴士線須改道十一國慶｜新中國成就展今起免費參觀 展奧運獎牌及AI等科研成果十一黃金周｜政府舉行跨部門會議 入境處料有123萬內地客訪港國慶煙花｜警方料逾33萬人次維港欣賞 紅磡海濱有工程不設觀賞區十一國慶黃金周｜保安局召跨部門會議商人流車流管理 前線減休假