「拒絕腐敗避風港」協議通過　廉政專員：引領各國深化反貪執法

聯合國全球反腐敗執法合作網絡(GlobE網絡)會議在北京舉行，廉政公署今日（27日)表示，與會者在全體會議上通過《關於加強執法合作、拒絕腐敗避風港的北京共識》(簡稱《北京共識》)，共同支持加強國際反貪執法合作，拒絕腐敗避風港。



香港廉政專員胡英明都有出席。他表示，《北京共識》標誌着國際社會同心合力打擊貪污邁進新時代，將引領各國反貪機構信守承諾，加大力度深化國際反貪執法合作。



胡英明和副廉政專員丘樹春及多位廉署人員，今個星期出席GlobE網絡第八次指導委員會會議及第五次全體會議。廉政公署表示，是次會議由聯合國毒罪辦及國家監察委員會共同舉辦，星期一(23日)起一連五天在北京舉行，105個國家和國際組織近400名GlobE網絡成員代表出席。

中共中央政治局常委兼中央紀律檢查委員會書記李希周三(25日)早上，接見包括胡英明在內、參與高級別論壇的多國反貪機構首長。

廉政專員胡英明在GlobE網絡會議呼籲各國反貪機構支持《北京共識》。（廉政公署提供圖片)

胡英明以「孤舉者難起，眾行者易趨」鼓勵與會者達成《北京共識》，發揮夥伴力量，共同提升反腐能力，團結打擊貪污。胡英明表示，廉署一直致力與國際夥伴聯手打擊貪污，近期與聯合國毒罪辦及六個國家的反貪機構簽訂諒解備忘錄加強反腐合作，過去數年，廉署為全球近70個國家逾2,600名反貪人員舉辦逾60個培訓課程。

胡英明亦以國際反貪局聯合會主席身分在GlobE網絡全體會議發言，呼籲雙方和與會機構加強協作，凝聚力量打擊貪污。

同日下午，丘樹春在「拒絕腐敗避風港」專題研討會發言，剖析如何透過國際合作，「既追逃，亦追贓」，全力打擊貪污份子以潛逃或轉移資產到其他國家的方式以逃避刑責。

廉政公署代表團(右邊)與阿拉伯聯合酋長國反貪機構代表進行雙邊會議，探討合作方向。（廉政公署提供圖片)

GlobE網絡會議期間，胡英明及廉署代表團成員又與聯合國毒罪辦條約事務司司長John Brandolino及腐敗和經濟犯罪科主管Brigitte Strobel-Shaw會面，並先後與12個國家的反貪機構，即阿爾及利亞、哥斯達黎加、多米尼加共和國、匈牙利、馬達加斯加、毛里裘斯、巴基斯坦、巴布亞新畿內亞、南非、斯里蘭卡、阿拉伯聯合酋長國和贊比亞的代表，以及設於奧地利的國際反腐敗學院的新任院長Slagjana Taseva教授進行雙邊會議，交流打擊貪污的工作和探討合作方向。

聯合會於2006年成立，是首個為各地反貪機構致力宣揚有效落實《聯合國反腐敗公約》及促進國際反貪合作而設的組織，獲全球逾170個反貪機構參與。聯合會以觀察員身份出席是次GlobE網絡會議。

GlobE網絡於2021年在聯合國毒品和犯罪問題辦公室支持下建立，全球機構成員逾200個，旨在促進反腐敗執法機構間的合作，以預防和打擊腐敗。