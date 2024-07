廉政學院與亞開行及經合組織反貪計劃合作　為亞太成員辦科技課程

香港國際廉政學院與由亞洲開發銀行、經濟合作與發展組織推動的「亞太區反貪污行動計劃」合作,首次在港開辦「科技反貪專業培訓課程」,為該網絡成員提供專業培訓,提升運用創新科技偵查貪污罪行的效能,共同促進國際反貪發展。



「科技反貪專業培訓課程」為期3天,參加的29名執法人員來自10個司法管轄區,分別是香港、內地、澳門、柬埔寨、庫克群島、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南。

課程主要由資深廉署人員授課,內容涵蓋電腦鑑證、涉及虛擬資產的偵查,以及用於反貪調查的創新科技。學員又參觀了香港海關設於香港空運站的驗貨設施,以及香港應用科技研究院,並聽取有關機構代表講解執法上的科技應用與研發。

亞開行Prevention and Compliance Office of Anticorruption and Integrity顧問及總監丘家文在課程開幕致辭時表示,反貪計劃推動亞太地區的反貪工作,成員來自34個經濟體。面對全球的分裂格局和科技日新月異,打擊貪腐變得更具挑戰性。

廉政專員胡英明今日(10日)在課程結業儀式致辭時稱,是次與反貪計劃合辦課程,充分展現廉署致力推動國際反貪腐的決心。他早前表示,計劃擴大廉署與國際和區域反貪組織的聯繫,透過合辦培訓課程和開展專項合作,協助國際反貪發展,相關反貪組織包括亞開行及經合組織反貪計劃。