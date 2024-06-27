廉政學院辦反腐敗專業課程　30名在港中資企業管理人員參與

由香港國際廉政學院舉辦、為期兩日的「企業管理人員反腐敗專業課程」昨日（26日）舉行結業儀式。課程在香港中國企業協會（中企協會）協助統籌下，30名在港中資企業管理人員參與，與廉署人員及內地反腐學者交流經驗，共同維護在港中資企業廉潔合規。課程並首次邀請到清華大學紀檢監察研究院劉懿博士來港擔任嘉賓講者，分享「一帶一路」企業廉潔合規面臨的機遇與挑戰。



廉政專員胡英明表示，在港的中資企業在推廣廉潔文化方面擔當重要角色。（廉政公署圖片）

胡英明：在港中資企業推廣廉潔文化角色重要

廉政專員胡英明昨日主持課程結業儀式時表示，剛發布的《2024年世界競爭力年報》，在全球67個經濟體中，香港整體競爭力排名上升兩位至全球第五。在「行賄和貪污不存在」這個指標，香港更躍升六位至全球第四，亞太區第一，反映企業和投資者對香港營商環境、打擊貪污的表現充滿信心。

他提到，隨着更多內地企業向外發展，在港的中資企業在推廣廉潔文化方面，擔當重要角色。他期望課程可幫助中資企業進一步提升管理和預防腐敗行為，確保公司運作符合道德和法律標準，有助公司的經營和長遠發展。

另一位主持課程結業儀式的嘉賓中企協會總裁于曉表示，協會將繼續與廉署合作，推動會員企業了解香港反貪腐的最新政策動向和法例要求，在香港由治及興的新階段中實現中資企業的穩定發展。