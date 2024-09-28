立場案｜鄧炳強：傳媒須保障國安 可尖銳批評政府 須建基事實
撰文：陶嘉心
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消防處今早（28日）舉辦「消防及救護青年團大匯操」，保安局局長鄧炳強見記者時表示，《立場新聞》並非從事新聞工作，而是被用作抹黑政府的工具，利用假消息煽動憎恨，並強調傳媒機構須遵守義務保障國家安全。
鄧炳強：只有建基於事實的報道 才得到新聞自由保障
消防處今早在百勝角消防及救護學院舉辦「消防及救護青年團大匯操」，保安局局長鄧炳強在會後見記者回應立場新聞案的判刑，引述法庭判詞指，傳媒機構須遵守義務保障國家安全。他強調，即使是對政府作出尖銳的批評，只有建基於事實的報道，才能得到言論和新聞自由的保障。
他形容，只有打「擦邊球」的人、即違法但不想負法律責任的人，才會擔憂背負罪名。他續說，判決後不同新聞團體如資深傳媒人聯誼會，發聲明支持法庭判決，認為判決彰顯公義和法治。
鄧炳強：立場利用假消息煽動憎恨 並非從事新聞工作
他批評記協、「反華組織」如國際特赦組織、「反華政客」如彭定康等人誣捏《基本法》第23條，又指被捕人是因為從事新聞工作被定罪。鄧炳強再次强調，立場新聞並非從事新聞工作，而是被用作抹黑政府的工具，利用假消息煽動憎恨。
十月一日國慶部署 警力充足
十月一日國慶部署方面，他表示警方有足夠警力確保市民在安全環境下慶節。
《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，早前被裁定串謀發布或複製煽動刊物罪成，案件前日(26日)在區域法院判刑，鍾被判囚21個月，林則法官考其病情，獲即時釋放。
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