大熊貓BB｜細佬出生45日重1.4公斤　日均增29克　家姐體重賣關子

大熊貓盈盈於8月15日誕下兩名可愛的龍鳳胎，不知不覺間已踏入一個半月。海洋公園今日（28日）在社交平台公布，細佬的體重已超過1.4公斤，即相比剛出生時的112克，體重急飆11.5倍，平均每日增28.6克。雖然大熊貓的模樣成形，但尚未開眼。



不過，海洋公園沒有公布家姐的重量，反而與一眾大熊貓粉絲猜謎︰「你哋估下𠵱家係我（細佬）重啲，定係家姐重啲呢？」



▼細佬出生個半月體型變化▼



海洋公園未提及家姐重量

大熊貓BB出生第45日，海洋公園在社交平台公布，細佬的重量已超過1.4公斤，不過帖文並未提及家姐的重量，反而與一眾大熊貓粉絲猜謎︰「你哋估下𠵱家係我（細佬）重啲，定係家姐重啲呢？」

細佬出生45日體重急飆11.5倍

若對比剛出生的重量，原來細佬在短短個半月內，已由112克增至超過1.4公斤，即急飆11.5倍，平均每日增28.6克。同時身體長滿毛髮，再不是最初粉紅色的小巧模樣。

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