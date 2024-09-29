脫性騷擾指控　名醫孫錫鴻豎拇指：正義必勝　獲提醒開黃腔不恰當

婦產科名醫孫錫鴻被指涉嫌性騷擾旗下醫務中心女職員，醫委會今日（29日）進行第6日聆訊。在等候裁決期間，孫錫鴻與妻子相擁哭成淚人，須親友帶領下一同祈禱平伏情緒。



醫委會最終裁定孫錫鴻五項不當言論指控全部不成立，孫錫鴻如釋重負，轉身面向公眾席呼喊：「感謝上帝的公義今日彰顯。」他步出會議室後，向旁聽的親朋好友高舉大拇指，高呼：「正義必勝！」之後與同行親友食飯慶祝。



孫錫鴻在候判期間，與妻子相擁痛哭。（董素琛攝）

醫務委員會在2022年接獲投訴，指孫錫鴻涉嫌對旗下醫務中心女職員作出5項不當言論，分別為「一萬蚊咁抵，好！我畀錢買你嘅外陰」、「你哋睇，孫醫生射野好準」、「嘩，你今日嘅口罩咁薄，睇到個嘴型好想鍚啖落去」、「一次性交6,800蚊」及「你件衫太低，好想望一望」。

親友到場支持坐滿公眾席 候判時與妻痛哭

數十名孫錫鴻的親朋好友今日到場旁聽，會議室的公眾席座無虛席，醫委會研訊小組在聽取最後陳辭後休庭商議。在等候判決期間，孫錫鴻與妻子一度落淚，但他仍安慰妻子，「會冇事的。」數名親友及後上前安慰，有份到場的孫錫鴻中學校長更帶領其他在場人士為他禱告。同樣身為教徒的孫錫鴻向在場親友稱：「無論結果係點都唔怕，因為結果已交左比上帝。」

五項指控全部不成立 需有令人信服證據

逾一小時後，醫委會宣布裁決，裁定孫錫鴻五項指控全部不成立。研訊小組主席指，越是被認為不可能的指控，愈需有令人信服的證據，而舉證責任始終在法律秘書(secretary)一方；部份指控者未有出席聆訊，研訊小組亦因此不會考慮他們在投訴信中的說辭。

研訊考慮到診所女同事有分享性笑話文化

研訊小組主席指，就著「你哋睇，孫醫生射野好準」一項指控，指控人Yuki在被問「射野」是否對她構成淫濊意味，她回應指「但係加咗前因後果之後，就會覺得有少少，即係比我感覺唔係太舒服」。再被問及「後果」是甚麼時，她回應「後果咪大家望一望。咪拍吓手，咁咪繼續做嘢囉」，研訊小組認為此說法與她早前稱覺得「噁心」有出入。

另外，在盤問過程中，辯方要求Yuki聆聽一段錄音，錄音中Yuki對另一名預約婦科檢查的病人開玩笑指：「Karen（另一指控人）在家中穿着內褲，聽性感音樂（sexy music）。」研討小組認為，從Yuki和Karen的對話中可得知，孫鍚鴻尖沙咀診的女性員工有着分享不恰當性笑話的文化，因此認為需要更多證據才能證明「你哋睇，孫醫生射野好準」並非單純笑話。

醫委會裁定孫錫鴻五項不當言論指控全部不成立，孫錫鴻高舉大拇指，高呼：「正義必勝！」（董素琛攝）

研訊主席提醒公眾對醫護有期望 講不當笑話極不恰當

研訊小組主席在宣讀判詞時重申，公眾在尋求醫療服務時期望醫務人員秉持高專業水準，強調醫療診所工作人員作出任何性相關的不當笑話，均極不恰當。

孫錫鴻：感謝上帝的公義今日彰顯

孫錫鴻在判詞宣讀完畢後，隨即轉身面向公眾席說：「感謝上帝的公義今日彰顯。」他步出會議室後，向前來旁聽的親友高舉大拇指，又與他們互相祝福，高呼「正義必勝！」