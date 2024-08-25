產科名醫孫錫鴻涉性騷擾　作供否認指控　孫太：丈夫擔屎唔偷食

醫委會2022年接獲投訴，指婦產科名醫孫錫鴻涉嫌性騷擾旗下醫務中心女職員，案件今日（25日）進行第5日聆訊。孫錫鴻與其妻子、醫務中心醫生梁結棠今日分別到場作供，孫否認全部指控；孫太則表示，由二人2008年相識至今，未聽過丈夫說不雅或淫褻的說話，形容孫為人老實，「擔屎唔偷食」。



回應「孫醫生射嘢好準」：拋中垃圾時同事歡呼 僅發生一、兩次

孫錫鴻早上首先接受控方盤問性騷擾指控的有關情況、孫錫鴻與時任員工王經理、方錦安醫生等關係。孫錫鴻的父母、親友、教友等亦有到場旁聽，公眾席幾乎滿座。

就下醫務中心女職員朱小姐指控孫錫鴻拋垃圾時表示「你哋睇，孫醫生射嘢好準」，孫錫鴻表示不同意。被控方問到為何不走到垃圾桶旁邊棄置垃圾，是否打算引起同事注意，孫指垃圾桶在其中一名同事座位後方，由於避免有太近接觸，故習慣將垃圾拋到垃圾桶，又指雖然同事曾因他拋中垃圾而歡呼，但僅發生「一、兩次」，又指自己曾因擔心影響其他同事工作，勸戒同事不要歡呼。

回應「我畀錢買你個外陰」：聽到當事人與同事當時有「帶玩意的對話」

就有指孫錫鴻曾稱「一萬蚊咁抵，我畀錢買你個外陰」，孫同樣否認。他在證供提到，聽到當事人與同事當時有「帶玩意的對話（playful conversation）」，而同事證人證供則指自己當時語氣嚴正。孫錫鴻向控方指，兩件事可以同事發生，「可以一個人語氣嚴正，一個人嬉皮笑臉」，並無衝突，又指自己並非聽到全部對話，堅持有關說法。

回應「聽一次性交$6800」：是同事對內地客人查詢HPV針價格

亦有投訴人稱，孫錫鴻曾多次稱「聽一次性交$6800」，孫同樣否認，指該說法是同事對內地客人查詢HPV針價格的回覆，有同事曾以此開玩笑，他本人不認為有關說法值得開玩笑，亦曾就此阻止同事。

醫委會接獲投訴指，婦科名醫孫錫鴻涉嫌出言性騷擾旗下卓越醫務中心多名女員工，並就此召開紀律研訊。（資料圖片／郭梓謙攝）

回應「你件衫太低，好想望一望」：否認有說過

至於有關孫稱「你今日嘅口罩咁薄，睇到個嘴型好想鍚落去」，孫指診所購入的口罩為醫用口罩，否認很薄，又指診所現在仍使用該款口罩。至於「你件衫太低，好想望一望」，孫指，診所制服是普通V領，購自其他公司，並非特意製造或設計。他亦否認有說過上述兩句說話。

被問及為何不解僱違反專業操守證人經理：希望循循善誘地教導

另外，孫錫鴻在供詞中提到，自己與證人、王姓時任業務經理在工作上有磨擦，指王經理有違反專業操守的行為，包括每月支付500元予其他醫生的助理「插針」，打聽該醫生消息、指示診所員工不要遵從孫錫鴻的指示、打算減診金為奶粉公司打廣告等。

控方問到，這些行為持續多時，為何未有書面警告或直接解僱，他回應指，當診所為「家族生意」經營，員工犯錯，希望可以循循善誘地教導，又指公司大部份員工都是王經理聘請，擔心短時間內解僱他，其他員工會跟隨，令診所無法運作，而他亦有換人的意願，只是未能覓得合適人選。

孫又提到，王經理在離職後，隨即與其他舊員工，包括部份投訴人，加入診所前醫生方錦安離職後開設的診所，並多次挖角其診所醫生。方的診所員工，亦曾向孫錫鴻的病人稱，診所由孫所開，並遊說他轉到方的診所看症。孫又透露，診所後來有上市公司入股，但由於被投訴，名譽受損，影響生意，未能達到業績要求，賣股收入需退回該上市公司。

▼3月12日 第二日紀律研訊▼



孫錫鴻妻：2008年至今從未聽過丈夫會說不雅或淫褻說話

至下午，辯方傳召孫錫鴻的妻子、診所另一醫生梁結棠作供。梁表示，她與孫2008年認識，由認識至今，從未聽過他會說不雅或淫褻的說話，又形容丈夫為人老實，「擔屎唔偷食」。

孫太又表示，在王經理2020年7月離職後兩日，王經理的妻子給了她一張五萬元的賬單，稱是王經理為診所到銅鑼灣物色舖位的「睇舖費」，惟梁認王經理是以診所員工身份睇舖，拒絕支付該賬單。

孫太引述離職經理妻子預告會投訴孫錫鴻 更稱無證據「玩吓都好」

孫太又指，王經理的妻子之後向她透露，「班妹（診所職員）戥我哋唔抵，俾你哋整走咗」，將向醫委會投訴孫錫鴻性騷擾，即使無證據，「玩吓都好」。但控方質疑，為何如此重要的事沒有寫進證供，她解釋因為沒有錄音。控方再質疑，沒有寫進證供是因為事件並沒有發生，她則否認。

辯方原打算傳召醫務中心另外兩名職員作供，但他們分別不在港及未能出席聆訊，其後辯方宣佈已傳召完所有證人。研訊小組商議後，宣布將於9月29手舉行下次聆訊。