十大最「美」教師｜教師王一博徒手推死火貨車取物資助籃球隊奪牌

與內地當紅男藝人同名的保良局林文燦英文小學王一博老師，今年7月時帶籃球小女將前往湖南長沙比賽，在決定能否獲得名次的比賽當日，當地落暴雨，用以載物資的貨車在水浸大死火，他與家長們徒手推貨車回酒店，取回補姶物資給學生，令小女將最終奪得季軍。



香港教育工作者聯會舉辦的第三屆「十大最『美』教師選舉」今日（29日）舉行頒獎典禮。（廖雁雄攝）

香港教育工作者聯會今日（29日）舉辦第三屆「十大最『美』教師選舉」頒獎典禮，以表揚教師高尚的情操及信念。

第三屆「十大最『美』教師選舉」得獎教師名單：

創知中學——金卓麟老師

賽馬會萬鈞毅智書院——陳綺梅助理校長

新會商會陳白沙紀念中學——黃明堅副校長

路德會西門英才中學——黃美琪副校長

保良局林文燦英文小學——王一博老師

仁濟醫院羅陳楚思小學——余浩然主任

嶺南大學香港同學會小學——譚綺敏主任

樂善堂顧李覺鮮幼稚園——方楚君老師

東華三院洪王家琪幼稚園——曾淑賢老師

香港紅十字會甘迺迪中心——邱淑莊副校長



王一博教師：球隊能否獲名次關鍵一日遇暴雨水浸、貨車死火

「當時我哋飛去湖南長沙比賽，當地係41度，個場仲要冇冷氣，但我地冇放棄。」頭兩日賽隊有贏有輸，去到最為關鍵的第三日，球隊能否獲得名次全靠該日一戰。

王一博老師說，偏偏當日天氣轉差落大雨，使用的貨車死火，「嗰日長沙落大雨，賽場附近水浸，我哋大人將學生安置喺賽場內；再喺貨車死火嘅情況下，將架車推到去酒店門口，之後又要運送補給物資返去畀班小朋友。」過程不易，但王老師與家長們硬是憑着一腔熱血，完成這個不可能任務。

最後，小女將亦不負王老師的一番辛苦，最終在南區賽以四勝二負成績奪得季軍。

被問及作為一位體育老師，希望學生能獲得何種資源，在體育方面有更好發展，王老師說：「其實本身我哋籃球隊訓練都係學校出錢，學校有足夠資源，但如果可以嘅話，打開籃球，當然希望就算升上中學嘅同學仔都可以有多啲機會出外打藍球聯賽。政府可以做下中介人，推出一啲聯合計劃，例如美國嘅NCWA之類。」

甘迺迪副校長邱淑莊「降呢」讀DSE音樂科 助學生入讀大學音樂系

紅十字會中心邱淑莊副校長是另一獲獎教師。邱副校20多年來全心奉獻特殊教育事業，她曾為身體弱能學生籌辦5場公演的原創音樂劇《我愛菠蘿油》，由撰寫計劃、籌款、籌組、舉辦培訓、排演、公開演出、再演出等諸多步驟，歷時數年，由邱副校和學生、家長、教職員、舞台專業人士共同創建成果。

除了排練音樂劇、帶領學生練輪椅舞，邱副校還特意報讀外間的DSE中學文憑試音樂科課程，只為協助一名熱愛音樂的學生尋夢，最終該名學生終於成功升讀大學音樂系。

「家長都唔容易，身體弱能嘅學生係醫療方面都有好多嘢令家長憂慮」。談論到希望政府能在何種方面多加扶持，邱副校說：「生涯規劃方面啦，希望特殊學校嘅學生有多啲呢方面嘅配套同重視，等佢哋有多啲選擇。」

提升SEN學童專注力多5分鐘 幼稚園老師曾淑賢：已經好勁

從整體統籌到前線，來自東華三院洪王家琪幼稚園的曾淑賢老師亦有一番體悟。班裏實施混合教學，有特殊教育需要SEN學童，與一般學童同在一班，曾老師要花的心機和耐性亦教任一般學校的老師來得多。

回想自己剛執教鞭的第一年，已遇上挑戰。一位名叫軒軒（化名）的SEN學生「性格比較衝動，遇上唔開心嘅嘢會有攻擊性行為」，但在曾老師的淳淳善誘下，軒軒的專注力能維持多5分鐘，「呢個係一個好重要嘅進步，因為對於一個小朋友，可以增加5分鐘專注力已經好勁。」

談論到前線教師要如何裝備自己、有好心態去工作，曾老師強調「啱入職千祈唔好同人（同事）比較，有時好容易會萌生『點解人地啲班嘅同學仔咁快聽從指令（catch up到）？』呢啲諗法，但呢啲係因為每個小朋友有差異。」她總結了心得，「有堅持嘅心唔好放棄，keep住讚小朋友。」

被問及到混合SEN與一般學童的班別管理情況為何，曾老師表示，通常有兩位老師輪住負責兩批學童，也就是老師不必害怕筋疲力盡；「而且，同一般小朋友相處，SEN學童可以學識正常社交模式，而且同學仔都好熱心，會指點犯錯嘅同學。」