十大最「美」教師｜鄧炳強：老師品格學生影響巨大　期望不忘初心

保安局局長鄧炳強今日（29日）出席教聯會第三屆「十大最『美』教師選舉」頒獎禮，他在致辭時分享自己預科時期的經歷，指教師對學生影響大，「老師嘅品格，對學生嘅一言一行有巨大影響」，期望他們不忘初心，將「立德樹人」這個信念成為面對問題時的指南針。



另一頒獎嘉賓、立法會前主席曾鈺成指出，近來香港社會壓力愈來愈大，教師需要負責更多愛國教育工作，「教師工作都唔容易。」



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鄧炳強：期望教師將「立德樹人」成為面對問題時指南針

鄧炳強致辭時表示，最「美」教師須具備智慧、品格、愛心及信念四大特質——具有紮實的知識，因材施教，啟發學生，為之智慧；以身作則，以自己為榜樣，影響學生建立正確人生觀，為之品格；以真誠、善意及心血等春風化雨，引領學生全面發展，為之愛心；擁有心繫國家的情懷，培養學生服務社會和國家，為之信念。

鄧炳強又分享自己預科時期受到恩師啓迪的經歷，他憶述當時見到校長，一路行一路跟校長打招呼，結果被叫停教誨；校長又教他要禮讓女同學，以及使用刀叉要有禮儀，「老師嘅品格，對學生嘅一言一行有巨大影響」、「老師應該培養學生成為國之大者，有服務國家同社會嘅信念」。他中一至中五在鄧肇堅維多利亞官立中學，預科升讀傳統名校聖士提反女子中學，成為「女校男生」，當時校長為白居雅（Kathleen Esther BARKER）。

他更引述國家主席習近平名言——「個人遇到好老師是人生的幸運，一個學校擁有好老師是學校的光榮，一個民族源源不斷湧現出一批又一批好老師則是民族的希望」。他期望教師不忘初心，將「立德樹人」這個信念成為面對問題時的指南針。

立法會前主席曾鈺成。（廖雁雄攝)

曾鈺成：香港人才相當多 證香港確有好多優秀教師

香港華夏教育機構會長曾鈺成表示，社會上十大的選舉相當多，各有不同的標準。做老師要重知識、重品格、重愛心，還要重理念，十大最「美」教師正是在這幾方面都有傑出的表現。

他指香港培養出來的人才相當多，「說明香港的確有好多優秀嘅教師。」他認同鄧炳強所言——「教師影響學生好大」，又指香港人壓力愈來愈大，社會愈多問題，「當社會發現年青人有好多問題，好自然認為我哋嘅教育要付多啲責任。」

曾鈺成表示，教育局現今賦予更多有關憲法、國家安全、愛國教育等的工作、挑戰及任務於教師身上，感嘆教師工作不易，向他們表示敬意，並樂見很多教師均積極面對，認真提升個人的教學能力，令人十分敬佩和欣賞。