兩「12港人」上訴獲減刑　控方未安排兩案同處理　下調屬公道做法

兩名「12港人」鄭子豪和廖子文，先後因妨礙司法公正和涉藏汽油彈材料兩案被判囚，原被判囚31個月。惟懲教署指他們就妨礙司法公正案的刑期已服完，部份刑期無法享有三分一的扣減，令真正服刑的總數有所增加，原審法官建議兩人上訴修補「判刑缺陷」。兩人今年3月19日上訴得直，獲改判即時釋放。上訴庭今（30日）下判辭解釋，指若兩人所涉兩案同期處理，便可獲得減刑，惟控方未有作此安排，考慮兩人服刑期間行為良好，並實質上完成所有刑期，認為下調刑期屬公道做法。



兩名上訴人鄭子豪（21歲）及廖子文（21歲），分別涉及「12港人」偷渡案和藏汽油彈案，兩被就偷渡案被判囚10個月，藏汽油彈案，則分別判囚27及28個月，部份刑期同期執行，總刑期31個月。

兩名上訴人鄭子豪（左）及廖子文（右）今年3月19日上訴聆訊時獲修訂刑期後，准即時獲釋。

原審官認為實際刑期應為20個月

原審稱判刑原意是兩案總刑期31個月。根據《監獄規則》第69條，獄中行為良好可獲減刑三分一，故實際刑期為約20個月，即兩人應可於2022年9月獲釋。

懲教署認為部份刑期無法同期報行

懲教署表示，由於兩人已服畢偷渡案的10個月刑期，無法執行「同期執行」的命令，故兩人在藏汽油彈案的刑期，即使獲三分一扣減，要到2023年4月才可獲釋。

3月19日上訴聆訊准即時釋放

兩名上訴人因此提出上訴，並於今年3月19日作聆訊。上訴法官在聆訊當日裁定兩人上訴得直，並即撤銷他們的原有刑期，改判他們可即時獲釋。

控方未作兩案同時處理的安排

判辭指，若然藏汽油彈材料案提早判刑，或與妨礙司法公正案合併判刑，《監獄規則》便可能同時在兩案運作。兩名上訴人便可因行為良好而獲得減刑三分一的減刑，惟控方沒有在原審時作相應安排，雖然可能是各種合理的原因和考量，但這也不能否定兩人是被奪去了妨礙司法公正案的減刑機會。

認為把刑期下調屬公道做法

上訴庭最終考慮到，原審法官的判刑原意，及兩名上訴人在相關時段一直行為良好的事實，實質已完成所有刑期，認為把藏汽油彈材料案的刑期下調至16個月屬公道做法。基於在本案口頭宣判當天，兩名上訴人已服畢全部或絕大部份的刑期，裁定兩人上訴得直，改判他們為一個可以令他們即時獲釋的刑期。

案件編號：CACC 115/ 2022