兩名12港人指刑期執行時令囚禁期增　上訴庭今准二人即時獲釋

「12港人」之一的鄭子豪和廖子文，先後因妨礙司法公正和涉藏汽油彈材料兩案被判囚，原審法官下令兩案的刑期可同期執行，總刑期為31個月。惟懲教署視他們就妨礙司法公正案已服刑完畢，無法執行部分同期執行的命令。兩人就藏汽油彈材料案的刑期提出上訴，上訴庭今（19日）開庭審理，並即日裁定二人上訴得直，撤銷原定刑期，改判他們可即時獲釋的刑期，判決理由將在6個月內頒布。



兩名上訴人鄭子豪（21歲）及廖子文（21歲），分別涉及「12港人」偷渡案和藏汽油彈案。

原審稱判刑原意是兩案總刑期31個月，同時根據《監獄規則》第69條，獄中行為良好可獲減刑三分一，故實際刑期為約20個月，即兩人應可於2022年9月獲釋。但由於懲教署表示部分刑期無法同期執行，故兩人若按原審刑期，理應要到2023年4月才可獲釋。二人因此提出上訴，並於2022年11月獲准保釋。

兩名上訴人鄭子豪（左）及廖子文（右）獲修訂刑期後，准即時獲釋。(凌子淇攝)

原審官認為總刑期應為31個月

兩名上訴人於2023年7月15日，因偷渡潛逃案被判入獄10個月，翌日再就製燃彈案判刑，法官游德康考慮到量刑整體性，准兩案部份刑期同期執行，總刑期為31個月。

懲教署稱無法執行原審官命令

兩日後，懲教署表示兩人已就偷渡潛逃案服刑完畢，無法執行上述法庭命令。游官及後在判辭指，假如他一早知悉懲教署安排，會判處兩人囚21個月，以達致兩案總刑期為31個月，並建議兩人提出上訴來修補這「判刑上的缺陷」。

案件編號：CACC115/2022