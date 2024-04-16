12港人鄧棨然涉藏汽油彈和潛逃　遭判囚46個月

「12港人」之一的鄧棨然，於2019年因在灣仔單位藏汽油彈而被控，與其他人欲經海路偷渡到台灣，在內地水域被捕。他在內地服刑3年後被遣返回港，再被加控妨礙司法公正罪。鄧早前承認兩案的控罪，案件今(16日)在區域法院判刑。法官指，被告協助他人越境而在內地入獄，但兩地的刑責沒有直接關聯，他在內地遭判監是自作自受，沒有理據因此減刑，最終就兩案判囚共46個月。



被告鄧棨然（34歲），早前承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪和妨礙司法公正罪。

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法官斥被告只接受8小時航海理論課程 便貿然出海 為其他船隻帶來危險

法官就汽油彈案判刑時指，涉案單位內搜出的材料，可製造16枚汽油彈，意圖造成混亂，與警方對峙。法官又認為，鄧未有製造更多汽油彈，只是因警方及時阻止 。

就潛渡案，法官指鄧負責購買快艇及駕駛，在案中扮演重要角色，又斥責他只接受8小時航海理論課程，便貿然出海，不但危及他和同船各人的性命，亦為其他船隻帶來危險。法官最終就兩案，判鄧監禁46個月。

計劃製造汽油彈，以供他人在公眾活動中使用

就管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指鄧和他人於2019年9月30日，在灣仔駱克道金樂大廈一個單位內，管有玻璃樽、汽油等。案情並指，鄧等人計劃製造汽油彈，以供他人在公眾活動中使用。

至於妨礙司法公正罪，指鄧在汽油彈案被捕後，獲法庭保釋。於2019年12月開始，他與「表哥」、「廢中」、「恩典」等同夥策劃潛逃計劃，擬經海路由香港逃往台灣。各人於2020年8月23日早上潛逃，當日鄧曾將衛星電話交予女被告喬映瑜，讓她每半小時向同夥報告位置。航海期間，他又叫船上其他人把風，提防執法機關。及後，他們被內地執法機關截獲。

案件編號：DCCC 323/2020、1236/2023