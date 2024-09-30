道士涉殺智障女　指事主偷飲武當買葫蘆酒　被告擲筊得知已仙遊

道士兼中醫涉非禮和謀殺女徒弟的智障女兒，女事主母亦被控協助教唆非禮案續審，控方今(30日)續播放男被告張子材與警方的錄影會面。張透露女事主「唔聽話」不願起床，又偷飲他在武當山買的葫蘆狀白酒，他遂向女事主灌酒，又推她的撞牆，並曾見事主頭部有「適量既血出現」。他後來見女事主躺在地上沒有反應，便請示祖師爺，並擲筊得出「聖杯」，知悉女事主已「仙遊」，便通知女事主的父親報警。



男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。

男被告張子才(黑布蒙頭)。(資料圖片)

女被告吳馬如賡。(朱棨新攝)

指吳拒起床而推她埋牆至頭出血

控方續播男被告張子材的錄影會面，警員問他2019年9月1日早上發生了何事。張說死者吳恩宇（下稱吳）需每天9時起床，但她當天早上鬧鐘嚮起後再度睡，張遂叫吳起床，並要她坐圓凳，然後把她推向牆3至4次，吳的頭有「適量既血出現」。他亦有打吳的肚和摑她的後腦，吳的前額撞到櫃2至3次。吳被襲後，身體捲曲，以憤怒眼神盯著張，張有向吳說：「唔好倔我。」

指吳偷飲其武當山買回來的酒

張又發現他在武當山購買葫蘆狀的白酒被打開，吳承認曾偷飲，張遂向吳說：「你係要偷飲酒，我就畀哂你飲。」然後把餘下少於一半的酒灌吳喝下，張又稱，他灌酒時吳的父親吳棋笙亦目睹過程。

女事主吳恩宇生前與父母及男被告張子才居於西貢龍尾一村屋單位。(資料圖片)

吳受襲擊後伏在枱上休息

張稱他離開房間時，見吳坐圓凳伏在枱休息。他和契女張㬢鐥偶爾到房間查看，見吳沒有郁動，仍保持該姿勢。同晚10時許，張再到房間查看，見吳躺在地下沒有反應。至凌晨3、4時，張再到房間時，發現吳仍然躺著，拍她也沒有反應。張便把吳放在凳上，及後他和吳棋笙把吳搬至床上。

曾擲筊請示祖師爺獲知已仙遊

張又稱，他之後有請示祖師爺，並說：「如果仙遊咗，請示個聖杯畀我。」他向祖師爺擲筊，得出「聖杯」。他和吳棋笙遂進入房間檢查吳，確認她沒有呼吸後，便叫吳棋笙報警。

用假陽具搜吳時其母及契女亦在場

此外，張子材亦透露使用假陽具抽插吳的下體時，其契女和女被告吳馬如賡在場，吳棋笙則在自己的房間。

案件編號：HCCC159/2021