十一國慶．食肆優惠名單｜逾3600間　牛角、大家樂、敏華堂食七折

十一國慶75周年，香港飲食業界聯手推出「飲食及酒店業界慶祝國慶75周年優惠活動」，有超過3000多間商戶食肆參與。國慶日市民不論是由落屋企樓下便利店、與長輩去酒樓飲茶或者同朋友high tea，優惠項目活動包羅萬有。



《香港01》整理各項優惠，一文看清優惠食肆名單。



▼十一國慶飲食業優惠全覽▼



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7-11。（資料圖片）

便利店

．7-11：10月1日至3日，於7CAFÉ購厚椰乳咖啡以及燕麥奶咖啡，享買一送一優惠

．Circle K ：脆趣扁可頌有七折優惠，有效日期至10月3日

Circle K。（資料圖片）

超級市場

．惠康超級巿場：精選五豐麵食原價七折

．百佳超級市場 ：全線佳之選餅乾，買3件七折

（資料圖片）

西餅舖

．美心西餅：10月1日，於門市購買現售蛋糕8折優惠，此外購買$288或以上現售蛋糕享7折優惠

．東海堂：顧客可以優惠價$22選購指定款式甜品一件、此外，於東海堂購買任何產品，可以優惠價$13加購芝士條一袋

．奇華餅家：購買18片裝動物曲奇禮盒，可享75折優惠；此外，購買指定奇華禮盒正價滿$338, 可享8折優惠

．超羣餅店：購買2件葡撻可享7折優惠

麥當勞。（黃浩謙攝）

快餐店

．麥當勞：顧客可以麥當勞App專享「麥麥慳」套票，$25起便歎到一餐(低至57折) ；此外，顧客亦可以$19 歎新餐肉蛋漢堡配飲品以及以$9.9歎厚椰奶鐵(原價 $34起) 。

．肯德基：於KFC櫃枱惠顧任何食品，可以$10加配1件雞 (家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞)

．大家樂：紅燒素翅二人小菜晚市套餐7折優惠 (原價: $142，折後$99)

．大快活：晚市惠顧清湯蘿蔔牛肋肉煲二人餐配灼菜(一客)或是日甜品(兩客)可享7折優惠 (優惠價$97；原價$139)

．美心MX及美心Food2：鮮茄焗豬扒飯75折優惠

．Shake Shack：顧客可以優惠價港幣36元/澳門幣38元購買任何單球自家製雪糕甜品(原價港幣42元/澳門幣45元）

．吉野家：鰻魚牛肉雙拼丼配溫泉玉子、鮮嫩時菜及飲品僅$71

．包點先生：豆腐花及綠豆沙優惠價 $7/碗 (原價$10/碗)

肯德基。（互聯網）

連鎖餐廳

．上海姥姥：姥姥厚切排骨手製拉麵$55.50 (原價$74)

．一木燒鵝：全線冰室於10月1日下午6時後，晚市堂食全單7折 (特餐及晚餐除外)

．意粉屋：肉醬千層面$119.25 (原價$159)

．太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、Bingle Bingle、稻埕飯店：全日堂食7折

．Pizza Hut：任何堂食/外賣自取惠顧即可免費享用香蒜肉絲意粉一客

．PHD：任何堂食/外賣消費即享用脆薯角一客

．牛角次男坊：唐揚炸雞及雞皮餃子小食組合7折優惠、温野菜特選四品及野菜盛合 7折優惠 (原價HK$473.00, 7折優惠價HK$331.10)

「牛角Buffet」。（吳美松攝）

邊爐/燒肉店

．牛角日本燒肉專門店：日本黑毛和牛及國產牛海鮮燒肉盛合7折優惠、1人前燒肉海鮮套餐7折優惠

．牛角放題實施店：晚市精選極上和牛100分鐘放題套餐7折優惠

．牛角Buffet：晚市精選極上和牛100分鐘放題套餐7折優惠

．牛涮鍋：生啤放題7折優惠 (原價HK$30.00, 7折優惠價HK$21.00)

．和牛燒肉一郎：凡惠顧放題E或F套餐，可享原價71折優惠及免收加一服務費

．香江花月：凡惠顧日本牛乳玫瑰鍋/石橄欖無花果豬肺鍋/蘆薈木瓜桃膠牛乳鍋，即可享71折優惠

．好呷台灣火鍋：7折升級鴛鴦鍋 (原價HK$50.00, 7折優惠價HK$35.00)

（資料圖片）

甜品店

．喫茶：所有甜品類別 7 折

．THE MATCHA TOKYO：東京味豐抹茶7折優惠 (原價HK$38.00, 7折優惠價HK$26.60)

．鴻福堂：$42購買藥製龜苓膏1盅(價值$60)；$21購買楊枝甘露1支(價值:$30)； $11購買自家燒賣1份8粒 (價值:$16)

酒樓

．富臨酒家：推出十一國慶宴

．陶源酒家：推出金秋饗宴、清蒸大閘蟹皇(約 3 兩半) 、清蒸大閘蟹皇(約 5 兩) 、清蒸大閘蟹皇(約 6 兩半) 以及清蒸大閘蟹皇(約 8 兩)

．海港酒家：惠顧晚市5:30至9:00堂食, 可以優惠價$11/條享用清蒸沙巴龍躉(2至4位約1斤/5位或以上約2斤)

．潮潮居：午市鹵水鵝肉 75折、推出國慶月套餐，原價：$3,880，優惠價：$2880(全包12位)

．荃灣西如心酒店 –「如」中菜廳：享午市及晚市自選菜單85折優惠

海港酒家旺角維景酒店分店多名食客先後確診，目前已暫停營業。（余俊亮攝）

酒店

．九龍東如心酒店 –觀塘I-O-N：半自助午餐及晚餐75折優惠

．南灣如心酒店 –黃竹坑 I-O-N：享自助午餐及晚餐7折優惠

．香港JW萬豪酒店 - Flint：Flint 招牌斧頭扒四道菜晚餐以及Flint 澳洲 Rangers Valley T骨牛扒四道菜晚餐（兩位用）可享7折優惠。此外，瓶裝酒可享7折優惠，適用於香港JW萬豪酒店所有餐廳

．香港JW萬豪酒店 - 魚吧：魚吧新鮮精選魚類可享7折優惠

．荃灣西如心酒店 - Café Circles：10月1日享自助午餐及自助晚餐7折優惠

．九龍香格里拉 - Café Kool：惠顧灘萬日本料理、Angelini、香宮、大堂酒廊、Cafe Kool及Tapas Bar，可於同月(10月2日至31日)前於Cafe Kool享受等值餐飲消費額回贈，暢嚐一系列環球自助餐美饌

．香港珀麗酒店 –協奏坊餐廳：半自助午餐6折優惠

．歷山酒店 - 歷山餐廳：「蟹逅· 鮑魚海鮮盛宴」自助午餐及環球美饌半自助晚餐7折

．柏寧酒店 - cafe：自助晚餐六五折優惠