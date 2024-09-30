十一國慶．交通優惠｜九巴城巴小童免費　港鐵北上拍八達通享75折

國慶75周年，各界提供優惠慶賀，包括海陸公共交通。除了全線電車、天星小輪免費，用八達通乘搭港鐵、輕鐵及新界西北路線的港鐵巴士，均可享75折，市民可以享優惠北上。城巴、九巴及嶼巴方面，小童用八達通亦可免費乘搭日間路線。



文藝及康樂活動亦有優惠。香港濕地公園、所有康文署博物館展覽免費入場；康文署轄下多項康樂設施供市民免費使用。故宮及海洋公園亦有推出75折購物優惠。電影業界亦有「10.1半價睇好戲2024」，全港商業戲院戲票半價優惠。



電車。（資料圖片）

電車免費 八達通搭鐵、東鐵線北上75折

10月1日陸路交通優惠：

．電車：全線免費乘搭

．港鐵、輕鐵及新界西北路線的港鐵巴士：所有乘客用八達通75折（不適用於機場快線、高速鐵路、東鐵線頭等額外費用及東鐵線範圍的港鐵接駁巴士）

（黃浩謙攝）

．城巴日間巴士路線：小童免費（八達通或二維碼支付）（不包括機場巴士「A」線、來往各口岸的「B」線和觀光巴士「H」線）

．嶼巴日間巴士路線：小童免費（八達通）（不包括特別服務1S、2S、11S、13S、21S及23S）

．九巴及龍運日間巴士路線：小童免費（八達通）

天星小輪。（資料圖片）

．天星小輪：9月30日至10月2日一連三日免費，包括「尖沙咀-灣仔」及「尖沙咀-中環」航線

．富裕小輪：在10月1日，「中環-紅磡」航線及「北角-觀塘-啟德」航線免費乘船券各派發750張；10月1日生日乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線

香港濕地公園。（資料圖片）

香港濕地公園、康文署博物館、康樂設施均免費

文化藝術及消閒活動方面，10月1日有以下優惠：

．香港濕地公園：免費入場

．康文署博物館展覽：免費開放，包括香港科學館和香港太空館的常設展覽（天象廳節目除外），以及香港藝術館的專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：尋香記—中國芳香文化藝術展」

．康文署康樂設施：免費使用，如羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、草地滾球場、健身室、高爾夫球設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等

．昂坪360：來回纜車（標準車廂）小童車票75折

海洋公園（陳葦慈攝）

．山頂纜車凌霄閣摩天台428、香港杜莎夫人蠟像館：贈送限量禮品；大富翁夢想世界75元限量優惠門票

．故宮文化博物館：商店、西九文化區內指定餐廳、輕食店及商店的指定商品75折

．海洋公園：禮品店所有熊貓商品（寄售項目除外）、熊貓薈及水都餅店熊貓主題食品75折（優惠至10月7日）

．古蹟辦及相關歷史建築：免費公眾導賞，經三條特別設計路線參觀一些位於尖沙咀及佐敦、平日不對外開放的歷史建築；活化歷史建築伙伴計劃的13個項目加開免費導賞團，推出餐飲、消費及住宿優惠等；部分「2024古蹟周遊樂暨巡迴展覽」歷史建築推出免費公眾導賞團、免費工作坊及免費音樂表演