十一國慶｜盤點國慶好去處 煙花、無人機表演 廟街美食限時75折
撰文：何瑞芬
出版：更新：
國慶黃金周將至，全港多處十一前後均有慶祝活動，港鐵亦有75折車費優惠，市民除在家休息外，也可選擇在普天同慶的日子外出參加活動。《香港01》整合多項國慶前後活動，任君選擇。
1、維港國慶煙花匯演
日期：10月1日
時間：晚上9時
地點：維港上空
今年國慶煙花匯演將於當日晚上9時在維多利亞港上空上演，煙花開始前首次加插無人機表演，拼砌熊貓、「75」等圖案。煙花製造商的港星多媒體毛偉誠表示，前奏表演約5分鐘，緊接發放煙花31888發，共八幕歷時23分鐘，包含五角星、熊貓等元素，整個滙演合計28分鐘。
2、10月國慶特別版「幻彩詠香江」每晚獻禮
日期：整個10月
時間：晚上8時
地點：尖沙咀維港
旅發局指10月期間「幻彩詠香江」將升級為慶祝中華人民共和國成立75周年國慶特別版，增設更多射燈加強燈光效果，並於維港兩岸的大廈屏幕加入多款動態圖案及國慶祝賀語句。部分參與匯演大廈將於10月26日加插樓頂煙火效果，照耀香港壯麗的天際線，提升國慶的喜慶氛圍。
3、「食聚廟街」指定美食享75折
日期：10月1日至7日
地點：廟街
時間：下午2時至晚11時
4、南區樂悠遊 處處有熊貓
日期：9月中至11月
地點：南區
活動期間，城巴75號巴士線收費服務，來往深灣至中環、在75號線停止服務的周末及其他時間，主題巴士則會改行73號巴士線。另外有「熊貓綵艇漁港情」以大熊貓及南區特色漁港為主題，多艘傳統舢舨將化身為閃亮繽紛的熊貓綵艇穿梭香港仔避風塘，市民和遊客可於9月中旬開始於網上登記，於9月29日至10月1日期間的指定時段乘搭。
5、國慶「濱」Fun嘉年華
日期：10月1日
時間：上午11時至下5時
地點：觀塘海濱花園
國慶「濱」Fun嘉年華設有不同主題舞台表演、攤位遊戲及主題打卡區，並設親子競技遊戲和多項運動體驗活動，包括保齡球、單車、劍擊、划艇、花式跳繩及足毽。而據主辦方介紹，一群年滿75歲的長者當日亦會參與表演。
十一國慶｜公共交通情況一文看清 九巴城巴加強口岸線服務十一國慶｜餐飲酒店業推7折優惠 張宇人：初心為國慶非為生意額十一國慶｜逾3,600食肆推優惠 茶木、敏華等多間餐廳全日堂食7折十一國慶升旗｜運輸署9.30凌晨港島部分路封閉 10條巴士線須改道十一國慶｜新中國成就展今起免費參觀 展奧運獎牌及AI等科研成果