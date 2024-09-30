十一國慶｜盤點國慶好去處　煙花、無人機表演　廟街美食限時75折

國慶黃金周將至，全港多處十一前後均有慶祝活動，港鐵亦有75折車費優惠，市民除在家休息外，也可選擇在普天同慶的日子外出參加活動。《香港01》整合多項國慶前後活動，任君選擇。



2,099架無人機將會國慶前夕在維港上空表演（陳國基FB）

煙花匯演第一幕：慶祝中華人民共和國75周年華誕。（香港中華出入口商會提供）

1、維港國慶煙花匯演

日期：10月1日

時間：晚上9時

地點：維港上空

今年國慶煙花匯演將於當日晚上9時在維多利亞港上空上演，煙花開始前首次加插無人機表演，拼砌熊貓、「75」等圖案。煙花製造商的港星多媒體毛偉誠表示，前奏表演約5分鐘，緊接發放煙花31888發，共八幕歷時23分鐘，包含五角星、熊貓等元素，整個滙演合計28分鐘。

旅遊發展局9月26日晚在灣仔海濱預演「香港馬騰盛世」無人機表演，可見圖案有兩大兩小大熊貓，代表盈盈和樂樂與牠們的一對龍鳳胎。（市民Winnie Lam提供）

2、10月國慶特別版「幻彩詠香江」每晚獻禮

日期：整個10月

時間：晚上8時

地點：尖沙咀維港

旅發局指10月期間「幻彩詠香江」將升級為慶祝中華人民共和國成立75周年國慶特別版，增設更多射燈加強燈光效果，並於維港兩岸的大廈屏幕加入多款動態圖案及國慶祝賀語句。部分參與匯演大廈將於10月26日加插樓頂煙火效果，照耀香港壯麗的天際線，提升國慶的喜慶氛圍。

旅發局推廟街夜市特色美食75折。（旅發局提供）

旅發局推廟街夜市特色美食75折。（旅發局提供）

3、「食聚廟街」指定美食享75折

日期：10月1日至7日

地點：廟街

時間：下午2時至晚11時

南區區議會已在區內海濱公園等，加設熊貓展示品。（林遠航攝）

4、南區樂悠遊 處處有熊貓

日期：9月中至11月

地點：南區

活動期間，城巴75號巴士線收費服務，來往深灣至中環、在75號線停止服務的周末及其他時間，主題巴士則會改行73號巴士線。另外有「熊貓綵艇漁港情」以大熊貓及南區特色漁港為主題，多艘傳統舢舨將化身為閃亮繽紛的熊貓綵艇穿梭香港仔避風塘，市民和遊客可於9月中旬開始於網上登記，於9月29日至10月1日期間的指定時段乘搭。

康文署10月1日在觀塘海濱花園舉辦國慶「濱」Fun嘉年華。（康文署Facebook）

5、國慶「濱」Fun嘉年華

日期：10月1日

時間：上午11時至下5時

地點：觀塘海濱花園

國慶「濱」Fun嘉年華設有不同主題舞台表演、攤位遊戲及主題打卡區，並設親子競技遊戲和多項運動體驗活動，包括保齡球、單車、劍擊、划艇、花式跳繩及足毽。而據主辦方介紹，一群年滿75歲的長者當日亦會參與表演。