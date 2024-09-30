國慶75周年｜國慶中華龍獅大匯演　8條彩龍75頭醒獅現身中環

為慶祝中華人民共和國成立 75 週年，中西區各界慶典委員會攜手地區主要社團和商會，於國慶前夕9月29日在中環遮打道隆重舉辦「國慶中華龍獅大匯演」，共有8條彩龍和75頭醒獅參加，龍獅隊分別來自香港及廣東等地，吸引過萬名市民和遊客到場觀賞，匯演期間亦引來現場觀眾陣陣喝彩。匯演邀請到律政司副司長張國鈞、中聯辦港島工作部部長薛惠君擔任主禮嘉賓。



為慶祝中華人民共和國成立 75 週年，中西區各界慶典委員會攜手地區主要社團和商會，於國慶前夕9月29日在中環遮打道隆重舉辦「國慶中華龍獅大匯演」。

張國鈞副司長致辭表示，中華龍獅大匯演不僅是對於國家成就的祝賀，更是對未來更美好生活的一份祝福。他又指龍在中國傳統象徵吉祥及尊貴，有掌管風雨的能力，而獅被視為可以驅邪降福的祥瑞靈物。因此，舞龍舞獅寓意吉祥如意，風調雨順，同時祝願國家繼續繁榮昌盛，國泰民安。

中西區各界慶典委員會執行主席夏中建致辭表示，龍獅文化是中華優秀傳統文化，是次活動匯聚香港和廣東等地的龍獅表演，市民可以近距離感受中華文化的博大精深，從而進一步凝聚中華民族共同體意識，增進社會團結和諧，為盛事香港添光增彩。

出席活動的其他嘉賓包括港區全國政協委員葉永成、邵家輝，大紫荊勳賢葉國謙，立法會議員郭偉強，第十四屆中西區區節統籌委員會主席周超常，香港中國企業協會資訊及社會事務部總監牛華，中西區民政事務專員梁子琪，中區警區指揮官汪威遜，西區警區副指揮官葉嘉儀，香港童軍總會港島地域總監楊國光，中西區各界慶典委員會活動召集人羅錦輝區議員等。