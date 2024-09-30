國慶前夕　民政總署突擊巡查七間無牌賓館　網上追查違法旅館

民政事務總署轄下牌照事務處（牌照處）因保障國慶旅客及公衆安全，於9月24日至26日展開執法行動，在油尖旺區突擊巡查7間懷疑無牌經營的賓館，牌照處方面稱，如完成調查後有足夠證據，處方會跟進非法賓館經營並做出監控。



民政事務總署轄下牌照事務處（牌照處）因保障國慶旅客及公衆安全，於9月24日至26日展開執法行動，在油尖旺區突擊巡查7間懷疑無牌經營的賓館。（政府新聞處）

明日開始國慶，旅游業亦預料國慶有120萬人來港，牌照處於9月24日至26日在油尖旺區展開執法行動，加強打擊無牌旅館，保障入住旅客及公眾安全。

處方表示，本次行動突擊巡查7個涉嫌無牌經營賓館的處所，如果在成調查後有足夠證據，牌照處會跟進並作出檢控。

處方亦強調，無牌經營酒店／賓館屬刑事罪行，根據《旅館業條例》，一經定罪會留有案底，最高刑罰為監禁三年及罰款500,000元，就罪行持續期間的每一日亦可被另處罰款20,000元。針對涉及重犯罪行的無牌經營酒店／賓館，法庭亦可就有關處所發出為期六個月的封閉令。

牌照處亦會加強打擊經網上平台出租的無牌旅館，透過牌成立專責小隊，加強情報收集工作，當發現非法出租的無牌酒店／賓館，執法人員便會跟進調查。此外，牌照處亦會在境外主要互聯網搜尋器作出宣傳，避免旅客誤入住非法旅館。

大衆可透過牌照處網頁搜索合法持牌處所。如發現懷疑無牌酒店／賓館聯絡牌照處進行舉報，可透過電話、電郵等，或使用「香港持牌旅館」流動手機應用程式，向牌照處舉報