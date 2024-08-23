民政署突擊巡查油尖旺區賓館　7間涉無牌經營　19間違發牌條件

民政事務總署轄下牌照事務處展開執法行動，突擊巡查油尖旺區懷疑無牌經營的賓館，發現有7個所懷疑經營無牌賓館，當中2處所因之前火警損毀被暫時吊銷牌照；另發現19個持牌賓館懷疑違反發牌條件，牌照處會跟進個案，足夠證據會作出檢控。



民政署牌照處8月9日至21日展開代號名為「摘星」的執法行動，在油尖旺區突擊巡查時，發現7個處所懷疑經營無牌賓館，當中兩個處所因早前受火警損毀而已被暫時吊銷賓館牌照；另有19個持牌賓館懷疑違反發牌條件，會跟進有關個案，如調查後有足夠證據會檢控。

民政署發言人強調，無牌經營酒店及賓館屬刑事罪行，根據《旅館業條例》，一經定罪最高罰款為50萬元及監禁三年，並留有案底，就罪行持續期間的每一日亦可被另處罰款2萬元。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右）主持會議統籌國慶黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。左為旅遊事務專員張馮泳萍。（政府新聞處）

針對涉及重犯罪行的無牌經營酒店或賓館，法庭亦可就有關處所發出為期六個月的封閉令，持酒店或賓館經營者如違反其發牌條件，最高罰款為10萬元及監禁2年，並留有案底，牌照處亦可吊銷其牌照或拒絕其牌照之續期申請。

文化體育及旅遊局召開會議，統籌國慶黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。（政府新聞處）

另外，因應內地十一黃金周，文化體育及旅遊局召開會議，統籌接待訪港旅客的預備工作。文體旅局局長楊潤雄指，政府各部門和相關機構會保持緊密合作，提前準備和積極部署，並與其內地相關對口單位加強協調和溝通，盡力接待訪港旅客。