迪士尼萬聖節15大亮點直擊！惡人時裝騷/驚喜怪誕餐/門票89折攻略

迪士尼萬聖節2024｜Disney Halloween Time｜迪士尼萬聖節將在9月13日至10月31日回歸香港迪士尼樂園，當中有加入全新元素的主題表演、萬聖節限定活動及周邊商品等。《香港01》「好食玩飛」頻道記者率先到訪迪士尼樂園感受萬聖節氣氛，並為大家整合15大必睇必玩活動，門票更有限時優惠低半價換購！即看內文！



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迪士尼萬聖節2024 15大必睇必玩活動 門票半價起

香港迪士尼萬聖節「Disney HalloweenTime」將於9月13日至10月31日回歸香港迪士尼樂園！除了有迪士尼萬聖節限定的Trick-or-treat 活動、萬聖節限定主題商品及美食外，更有超多活動等你探索！

「Disney Halloween Time」門票種類分為四級，因應不同入場日子價格會有所不同。門票原價HK$639起。不過由即日起至10月31日，在01空間使用萬聖節獨家95折推廣碼【HALLO95】，購買迪士尼萬聖節活動門票即享95折優惠！推廣碼名額有限，欲購從速！

香港迪士尼萬聖節「Disney HalloweenTime」將於9月13日至10月31日回歸香港迪士尼樂園！（陳映蓉攝）

「Disney Halloween Time」迪士尼萬聖節2024

活動日期：2024年9月13日至10月31日

門票優惠：

1日門票（第1級別）

成人：HK$599（原價：HK$669）

兒童：HK$447（原價：HK$499）

長者：HK$477（原價：HK$499）

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1日門票（第2級別）

成人：HK$690（原價：HK$759）

兒童：HK$518（原價：HK$569）

長者：HK$518（原價：HK$569）

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1日門票（第3級別）

成人：HK$780（原價：HK$849）

兒童：HK$589（原價：HK$639）

長者：HK$589（原價：HK$639）

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1日門票（第4級別）

成人：HK$870（原價：HK$939）

兒童：HK$655（原價：HK$705）

長者：HK$655（原價：HK$705）

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2日門票（ 第一次入場必須在有效期內，而第二次入場必須在第一次入場後的6天內）：

成人：HK$1,009（原價：HK$1,132）

兒童：HK$760（原價：HK$849）

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迪士尼萬聖節亮點【1】惡人大宅舞會回歸 請你一齊行cat walk

2023年首次舉辦的庫伊拉「惡人大宅舞會」將會加入全新表演元素再度在展藝館上演！在表演開始前，演藝人員會邀請大家一起行cat walk、玩遊戲，非常過癮！場內亦有許多以迪士尼惡人為主題的打卡藝術裝置、聲光及影像效果等你打卡，穿上迪士尼惡人造型服裝就更搶眼！

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進入惡人大宅舞會後，除了有庫伊拉登場擺甫士及行cat walk外，更有《白雪公主》的邪惡皇后、《愛麗絲夢遊仙境》的紅心皇后、《大力士》的凱帝斯等加入舞會，邀請大家一起站上展台互動！以上惡人角色只會在迪士尼萬聖節期間現身，機會難得！

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迪士尼萬聖節亮點【2】惡人舞動迪士尼 全球首創大型歌舞匯演

迪士尼五大反派角色將會以驚艷造型回歸，在原野劇場上演得獎作品「惡人舞動迪士尼」，是全球首創的大型歌舞匯演！首先有魔術表演為大家暖場，然後陸續有反派角色《睡公主》的黑魔后、《小魚仙》的烏蘇拉、《美女與野獸》的加斯頓、《魔髮奇緣》的嘉芙夫人及《公主與青蛙》的霍博士演出。

「惡人舞動迪士尼」歌舞匯演將會演繹經過全新編曲的動畫歌曲、迪士尼萬聖節主題曲及故事中的經典暗黑劇情，反派角色更會走近觀眾席近距離表演，搭配舞台設計、燈光效果、服飾，場面超震撼、超好睇！

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迪士尼萬聖節亮點【3】米奇Halloween玩轉大街派對 隨時送驚喜

迪士尼每日的花車巡遊表演亦會在萬聖節期間變為「米奇Halloween玩轉大街派對」萬聖節主題花車巡遊表演！換上全新萬聖節主題服飾的米奇與好友、Duffy、ShellieMay、Gelatoni及LinaBell將會登上萬聖節限定的巨型南瓜造型花車與大家見面，更會隨時嚇你一驚！

在花車巡遊表演開始前，灰姑娘的後母杜明尼夫人與她兩位女兒安蒂及狄茜更會現身美國小鎮大街大搶「瘋」頭，炒熱現場氣氛！在巡游表演期間，演藝人員亦會將南瓜球拋向人群、教大家跳舞，邀請大家一起互動，非常有趣！

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迪士尼萬聖節亮點【4】迪士尼故事正邪角色 首次雙雙現身邀你過戲癮

今個萬聖節，多個迪士尼經典故事將於園內各處上演！黑魔后及睡公主、邪惡皇后與白雪公主、凱帝斯與蜜兒、紅心皇后與愛麗絲、虎克船長與小珠、Marvel的洛基與雷神等一對對的迪士尼故事的主角與奸角將首次成對現身迪士尼樂園！

正邪角色除了會重演故事經典場面，更會邀請圍觀的觀眾參與劇情，一同創作新的故事內容，在不同角落等你參與演出！

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迪士尼萬聖節亮點【5】反派角色現身樂園 失驚無神嚇你一跳

除了正邪角色會成對現身迪士尼樂園與大家互動外，不同經典故事的反派角色亦會不定時在迪士尼樂園不同角落遊走與大家互動，更會搵機會嚇你一跳，確實會被嚇到，但場面亦相當搞笑！

反派角色將會現身迪士尼樂園（蘇煒然攝）

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迪士尼萬聖節亮點【6】「萬」遊 Trick-or-Treat

萬聖節絕對不能錯過傳統Trick-Or-Treat活動！今年萬聖節，只要在迪士尼樂園商店購買全新推出的專屬糖果袋，就可以穿梭樂園內不同的南瓜頭流動趣玩站，向演藝人員大叫「Trick-or-Treat」就可以獲得糖果，為你增添萬聖節傳統氣氛！

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迪士尼萬聖節亮點【7】迪士尼萬聖彩蛋樂 抽萬聖節鎖匙扣公仔

在Halloween 詭趣花園內設有迪士尼萬聖彩蛋樂，可以抽不同迪士尼朋友的萬聖節南瓜鎖匙扣公仔，小小一個精緻又可愛！演藝人員更會施展魔法，增加抽中隱藏版的機率呢！此外更可以享有GODIVA朱古力，增添萬聖節氣氛！

迪士尼萬聖節亮點【8】迪士尼朋友換新裝 全新萬聖節服飾打卡搶鏡

米奇、跳跳虎、Duffy與好友等迪士尼朋友們將會換上全新萬聖節主題服飾與大家會面，更會擺出千奇百怪的姿勢等你來盡情打卡！

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迪士尼萬聖節亮點【9】萬聖節主題彩繪 做個靚靚花面貓

為了令大家更投入萬聖節氛圍，樂園亦將為大家提供萬聖節主題手部或面部彩繪，彩繪細節都畫的超像真，絕對值得！

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迪士尼萬聖節亮點【10】阿Jack怪誕大餐 阿Jack及莎莉驚喜登場

怪誕城的南瓜王阿Jack今年也將在迪士尼河景餐廳推出萬聖節怪誕大餐！餐廳以《怪誕城之夜》主題佈置。怪誕晚餐菜式除了擁有視覺享受、味蕾衝擊以外，餐點更可無限添加！

在正式享用餐點前，演藝人員會教現場食客如何與阿Jack及莎莉正確打招呼，更會有演藝人員衝向你與你互動，真的會嚇一驚！其後阿Jack、莎莉及Oogie Boogie就會於餐廳舞台驚喜登場，與大家近距離接觸！

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迪士尼萬聖節亮點【11】超過100款全新萬聖節主題公仔飾物

為了能夠更「沉浸式」感受迪士尼萬聖節氛圍，香港迪士尼樂園亦推出了超過100款全新萬聖節主題商品！包括多款迪士尼惡人、米奇與好友、Duffy 與好友、《怪誕城之夜》等主題服裝、頭箍、飾物、徽章、毛公仔裝飾、掛件等全部等你帶走一齊過萬聖節！

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迪士尼萬聖節亮點【12】打卡全新巨型米奇南瓜頭 萬聖節晚上亮燈

在萬聖節期間，在美國小鎮大街前有全新的巨型米奇南瓜頭等你打卡，晚上的巨型米奇南瓜頭更會亮燈！早上的米奇感覺更「平易近人」一些，晚上亮燈後確實讓人有種寒意，萬聖節氣氛瞬間上升！

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迪士尼萬聖節亮點【13】迪士尼酒店住宿限定 萬聖節房間驚喜小物

如果想感受更濃厚的迪士尼萬聖節氣氛，不妨入住迪士尼酒店住宿！入住迪士尼酒店並加購「米奇與好友萬聖房間驚喜」，即可收穫一大堆驚喜商品！包括：米奇與好友小鬼怪造型萬聖節頭箍、米奇小鬼發光膊頭公仔、萬聖節米奇南瓜糖果桶及米奇小鬼發光手杖，戴上所有商品入園狂歡就最適合不過了！

迪士尼酒店住宿限定萬聖節房間驚喜商品！（官方圖片）

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迪士尼萬聖節亮點【14】萬聖主題手作班 百變氣球 糖果小包包

除了房間的驚喜商品，在預訂酒店住宿時亦可以額外加購迪士尼萬聖節主題手作班！米奇小鬼小包包手作班可以製作用來裝糖果的米奇小鬼造型小包包，迪士尼朋友更會現身為你的作品送上簽名！

除了糖果小包包外亦有萬聖百變氣球班，可以跟隨專業氣球師學習，親手扭出Duffy和StellaLou的萬聖節造型氣球，點綴你的萬聖節造型帶入樂園暢玩！

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迪士尼萬聖節亮點【15】萬聖節星光野餐 邊睇迪士尼經典電影

萬聖節的酒店住宿一樣有驚喜！香港迪士尼樂園酒店西翼草坪將換上萬聖主題戶外佈置，只要加購萬聖節星光野餐，就可以在草坪上、繁星下，一邊欣賞迪士尼經典電影（約2小時）、一邊品嘗精緻又美味的主題野餐籃！

入住迪士尼酒店並加購「米奇與好友萬聖房間驚喜」，即可收穫一大堆驚喜商品！（官方圖片）

迪士尼主題野餐籃包括：焦糖爆谷、巴馬火腿香瓜、煙鴨胸、燒桃、車厘茄及布塔芝士沙律、是日西式湯、臘味糯米飯米奇包、豬面肉薯茸米奇包、怪誕甜甜圈、汽水或罐裝啤酒2罐。全部都有米奇造型，非常值得打卡！

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「Disney Halloween Time」迪士尼萬聖節2024

活動日期：2024年9月13日至10月31日

門票優惠：

1日門票（第1級別）

成人：HK$599（原價：HK$669）

兒童：HK$447（原價：HK$499）

長者：HK$477（原價：HK$499）

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1日門票（第2級別）

成人：HK$690（原價：HK$759）

兒童：HK$518（原價：HK$569）

長者：HK$518（原價：HK$569）

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1日門票（第3級別）

成人：HK$780（原價：HK$849）

兒童：HK$589（原價：HK$639）

長者：HK$589（原價：HK$639）

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1日門票（第4級別）

成人：HK$870（原價：HK$939）

兒童：HK$655（原價：HK$705）

長者：HK$655（原價：HK$705）

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2日門票（ 第一次入場必須在有效期內，而第二次入場必須在第一次入場後的6天內）：

成人：HK$1,009（原價：HK$1,132）

兒童：HK$760（原價：HK$849）

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（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略