萬聖節好去處2024｜主題樂園獨家89折優惠 節日期間可獲額外95折

萬聖節2024｜轉眼間又到奉旨扮鬼扮馬的萬聖節！本文為你搜羅萬聖節必玩好去處，海洋公園哈囉喂門票獨家89折2人套票、迪士尼在萬聖節期間設有優惠門票及售出各項限定美食、萬聖節造型糖果工作坊更設有65折優惠，海事博物館設為期三天的萬聖節燭光音樂會。各位家長不妨與子女到一共度過特別的節日，留下美好回憶。



萬聖節好去處推介【1】香港海洋公園 哈囉喂全園祭2024｜城寨主題6大鬼屋｜獨家89折2人套票｜大小同價

海洋公園哈囉喂2024即將開鑼！今年以城寨作主題並設有6大鬼屋，大玩80年代的港式恐怖都市傳說！鬼屋包括「城寨詭域」、「囚·逃」、「冥府婚宴」、「亡幽酒店」、「凶靈宅院」、「724禁地」，驚嚇指數爆燈！

香港海洋公園哈囉喂門票 立即購票

【2人套票】全日門票 + 哈囉餵「圍城三館:城寨‧飯店‧兇宅」(非繁忙時間) $1,192 (原價:$1472)

【2人套票】全日門票 + 哈囉餵「厲鬼三煞: 冥婚·監獄·禁地」(非繁忙時間) $1,192 (原價:$1472)

【2人套票】全日門票 + 哈囉餵「圍城三館:城寨‧飯店‧兇宅」(繁忙時間) $1,273 (原價:$1556)

【2人套票】全日門票 + 哈囉餵「圍城三館:城寨‧飯店‧兇宅」(繁忙時間) $1,273 (原價:$1556)

*2人套票可再使用萬聖節獨家推廣碼【HALLO95】獲得額外95折

海洋公園全日優惠套票（逢星期二休園）立即購票

成人（12 - 64 歲）：$409（原價：$498)

兒童（3 - 11 歲）：$233（原價：$249)

萬聖節獨家95折推廣碼【HALLO95】

10月1日至10月31日，用推廣碼【HALLO95】購買指定萬聖節活動門票即享95折，每人使用次數不限，每訂單金額不限。推廣碼名額有限，欲購從速！

萬聖節好去處推介【2】香港迪士尼樂園｜Disney Halloween Time｜獨家95折

萬聖節必去的城中盛事「Disney Halloween Time」將於 9 月 13日至 10 月 31 日矚目回歸香港迪士尼樂園度假區（「香港迪士尼」）。一對對的迪士尼主角與惡人已全園就位，向你呼「玩」，無論你想加入反派搞鬼作惡，或是扮演主角對抗邪惡，是時候準備好你的穿著打扮，反轉迪士尼！

多項萬聖節必玩重頭戲、傳統Trick-or-treat 活動將強勢回歸，一系列全新怪誕新奇的萬聖節主題商品、限定美食等亦將陸續登場，為你走進故事做好準備。

香港迪士尼樂園入場門票

1日門票（第1級別）立即購票

成人（12 - 64 歲） - $631（原價：$669）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含）） - $471（原價：$499）

1日門票（第2級別）立即購票

成人（12 - 64 歲） - $727（原價：$759）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含）） - $545（原價：$569）

1日門票（第3級別）立即購票

成人（12 - 64 歲） - $821（原價：$849）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含）） - $620（原價：$639）

1日門票（第4級別）立即購票

成人（12 - 64 歲） - $916（原價：$939）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含））- $689（原價：$705）

2日門票 (第一次入場必須在有效期內，而第二次入場必須在第一次入場後的6天內）立即購票

成人（12 - 64 歲）- $1,063（原價：$1132）

兒童（3 - 11 歲）- $800（原價：$849）

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萬聖節好去處推介【3】主題美食｜香港迪士尼樂園 河景餐廳 - 阿Jack怪誕大餐（2人用）｜《怪誕城之夜》主題佈置餐廳｜獨家95折

香港迪士尼樂園河景餐廳 | 萬聖節主題限定!

終於來到南瓜王阿Jack最愛的萬聖節！今年他將發揮好客精神，於河景餐廳與賓客分享最地道的怪誕城「瘋」味。怪誕城的村民絞盡腦汁籌備，以詭異佈置裝飾入口處，引領你走進《怪誕城之夜》主題佈置的餐廳，於河景餐廳與怪誕城迪士尼朋友會面，享用款款賣相怪誕的主題晚餐菜式。

【01優惠】成人2位晚餐 立即購票

HK$ 1030（普通日子）

HK$ 1250（特定日子）

【01優惠】小童1位立即購票

HK$ 405（普通日子）

HK$ 515（特定日子）

***只限購買成人2位套票後另加***

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萬聖節好去處推介【4】萬聖節燭光音樂會 | Candle Night Concert | 享受一個驚悚而美妙的夜晚｜2人同行即減$40

這個十月，走進香港海事博物館，體驗一個充滿魅力和神秘的音樂之夜！當夜幕低垂，透明的建築如同被施了魔法，無數閃爍的點點燭光如繁星般點綴在大廳的各個角落，跳動的火苗散發著柔和而溫暖的光芒，感受到魔幻的奇妙氛圍！準備好被迷住吧！我們的迷人曲目包括令人陶醉的 “Harry Potter Medley”、充滿奇幻色彩的 “nightmare before Christmas ，以及英國樂隊Coldplay的 《Viva La Vida》。每一個音符都將在燭光閃爍的空間中迴響，創造出驚悚與現場音樂之美融合的難忘體驗。

日期：2024年10 月 31 至 11 月 2

時間：18:00 或 20:00（每節時長60分鐘）

地點：香港海事博物館,香港中環八號碼頭

1)【01獨家96折】二人同行票 $960/兩位 立即購票

一位成人一位小童 或 兩位成人 | 原價$1,000

2) 單人票 (成人/小童) $500 立即購票

萬聖節好去處推介【5】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家65折｜自製獨一無二手工糖果 全天然食材｜萬聖節造型糖果｜

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。一顆顆冰晶糖果，加上可愛圖案，無論自己享用或送禮都有滿滿嘅幸福感！知名西班牙手工糖果店PAPABUBBLE創立於2004年，手工糖製作過程100%人手製作。本課程由PAPABUBBLE專業糖果導師教授，簡單易學又好玩。

【限量快閃65折】

手工糖果工作坊：立即購票

HK$442 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊：立即購票

HK$377 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

時段: 星期一至日10.30-11.30am; 11.30-12.30pm; 6-7pm

手工糖果工作坊 01空間特別優惠價8折：立即購票

HK$544 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊 01空間特別優惠價8折: 立即購票

HK$464 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

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