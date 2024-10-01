十一國慶｜北上南下逼爆落馬洲站　深圳露營客自備食物只買兩樽水

港鐵落馬洲站今早（1日）人頭湧湧，大批北上港人及南下旅客匯聚在車站內，各自展開旅程。有深圳旅客首次來港，目標只為欣賞煙花及無人機表演，亦有高中生身穿蘿莉塔（Lolita）服飾準備到迪士尼樂園享受奇妙之旅，甚至有戶外愛好者只打算在香港買一兩瓶水便上山露營。



至於北上方面，不論長者及青年均已安排豐富節目，例如有長者夫婦打算到南頭古城及深圳之眼打卡，亦有女中學生專程到深圳動漫節欣賞舞蹈表演。他們同樣是即日往返，估計人均消費500元。



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不留深圳欣賞萬架無人機表演？ 旅客︰更期待香港的煙花

國慶節正日，港鐵落馬洲站人頭湧湧，大批內地旅客蜂擁而至，拍卡入閘的瓶頸位更是大排長龍。其中來自江西、在深圳工作的楊小姐今日首次來港旅遊，打算先到旺角品嘗雞蛋仔及港式奶茶，晚上再到維港欣賞煙花匯演，即日返回深圳。不過她指，若今日的旅程愉快，未來或計劃來港長途旅行。

被問到深圳也舉行萬架無人機表演，她則笑說：「但是我更期待香港的煙花，因為香港那邊好像晚上也有無人機，是吧？所以我想看一看。」

來港露營會否買物資？ 旅客︰可能到時候買一兩支水

雖然今日氣溫高達30多度，但來自深圳的戶外愛好者馮先生，特地攜帶帳篷等設備，首次與朋友朋友到麥理浩徑露營，明日(2日)才下山返回深圳。被問到會否在香港採購物資，他表示已準備好食物，「可能到時候買一兩支水。」

深圳高中生薛同學則身穿可愛的蘿莉塔（Lolita）服裝，準備到迪士尼樂園感受奇妙旅程，為了節省排隊時間，更額外購買快證。不過她表示不知道香港今晚將舉行煙花匯演，並稱下次訪港只會再到訪迪士尼樂園。

此外，亦有深圳旅客並非為了玩樂，在2017年皈依佛門的鄭小姐今日來港參加佛教活動，打算下午活動完結便離港。被問到為何不留至晚上欣賞煙花，她說︰「沒有太留意，我都不知道有煙花。」

有長者夫婦深圳南頭古城一日遊料花$500

另一邊廂，北上人潮亦不遑多讓，梁先生看到雜誌的深圳介紹後，今日計劃與妻子到具1,700年歷史的南頭古城觀光，再到崗夏北站的深圳之眼打卡。雖然他得知深圳同時舉行萬架無人機表演，但他擔心現場人流過多，因此晚上只計劃逛商場，預計飯後便回港，估計人均消費500元。

中學生林同學今日趁假期專程北上深圳動漫節欣賞舞蹈表演，同樣即日回港。她認為香港動漫節較著重拍照打卡，內地則重視跳舞及周邊產品，估計連門票、交通及飲食，將在深圳消費500元。