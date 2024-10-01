國慶煙花｜有餐廳訂枱率飆至全滿　負責人慶幸股市暴升︰執返身彩

今日（1日）是國慶日，本港維港兩岸舉行煙花及無人機匯演。有餐飲集團負責人透露，本來套餐價已相比去年下調一成，但訂枱率仍然不似預期。惟他慶幸總算「執返身彩」，由於近日中港股市飆升，以及颱風「山陀兒」確認趨向台灣，訂枱率由上周起突然飆升，直至今日更有九成滿，到晚上全滿。「咁啱十一國慶之前，呢個升市非常誇張，幾千點係好誇張，所以我諗氣氛好咗啲人就開心咗，使錢都會多咗。」



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天氣不穩加經濟低迷 訂枱率本來不似預期

路畢斯集團（Lubuds）旗下開設多間不同檔次的餐廳，其中3間分別位於海港城、西九文化區及中環國際金融中心二期，均可欣賞維港煙花及無人機匯演。因此集團特地設計「煙花套餐」，價格為1,288元至1,788元不等，去年已大受顧客歡迎。

集團西餐總廚劉銘佳透露，由於最近受到天氣不穩及經濟因素影響，即使套餐價已下調一成，訂枱率仍然不似預期。惟訂枱率由上周起突然飆升，直至今日已有九成滿，更有不少顧客現場查詢訂枱，讓他慶幸總算「執返身彩」。

我今朝返到嚟本身係30個訂枱，變咗成70幾個訂枱，夜晚直情已經Full咗。 路畢斯集團西餐總廚劉銘佳

路畢斯集團（Lubuds）西餐總廚劉銘佳。（受訪者提供）

料中港股市飆升致市民願意消費

劉銘佳估計，由於近日中港股市飆升，以及颱風「山陀兒」確認趨向台灣，香港的氣氛有所好轉，市民願意大額消費。「咁啱十一國慶之前，呢個升市非常誇張，幾千點係好誇張，所以我諗氣氛好咗啲人就開心咗，使錢都會多咗。」

維港兩岸傍晚6時起封路影響生意

不過劉銘佳提到，由於維港兩岸在傍晚6時起陸續封路，惟不少高端旅客駕車前往餐廳，泊車位供應卻有限，再加上煙花匯演在晚上9時開始，即顧客需要提早到餐廳就座，但吃飽滿足後仍要等待，最後再與大量市民遊客同時間離開，以致少量顧客決定取消訂座。