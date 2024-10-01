十一｜內地客廣東道買名牌　廿四孝老公不知預算：老婆說買就買

國慶黃金周、內地開展一連七日長假期，不少內地遊客來港旅遊，消費血拼少不了。《HK01》記者下午3時左右來到名店林立的廣東道及海港城觀察，發現人流不算太多，與一般假期時相若。有旅客表示消費「沒有預算」，亦有「廿四孝老公」稱「老婆說買就買」。



十一國慶日、廣東道及海港城人流不算太多，與一般假期時相若。（陳臻誼攝）

十一國慶日，廣東道以及海港城今日人流不算太多，與一般假期時相若。（陳臻誼攝）

十一國慶日，廣東道LV 店外出現人龍，大約有20多人等候進店內購物。（陳臻誼攝）

按記者觀察，大部分店舖外沒有人龍，價格特別高昂的珠寶店並未見太多顧客，其餘每家名店均有顧客購物。唯一要排隊入內的只有Louis Vuitton，但等候的顧客約20人左右，當中亦有外籍客人。店員對記者表示，品牌沒有新款式推出，客人因十一假期前來購物。

來自深圳的張女士表示，自己是即日來回香港遊玩一天，「沒有預算，就隨心所欲的買」。張女士剛購買名牌手袋，稱自己「順手在香港買一下東西」，至於為何選擇在香港買名牌，她指香港「匯率低，買的東西划算」。

另一位不願上鏡、來自廣州的覃小姐購買了名牌首飾，網上資料顯示，該名牌首飾定價需74,000元，被問到來港消費的預算，她表示「沒有想過（預算問題）」。

來自深圳的張女士表示，自己是即日來回香港遊玩一天，「沒有預算，就隨心所欲的買」。（陳臻誼攝）

女士開心血拼，背後也有默默支持的男士。同樣是國內旅客、來港3日的李先生手持有名店標誌的紙袋在洗手間外等候。李先生向記者表示「不是我買的，是我老婆」；紙袋內有6至7盒瓶狀物品，被問到購買了多少產品、及總體預算，李先生爽快道「不知道，老婆決定」。李先生說對奢侈品一竅不通，不過因匯率的緣故，香港的奢侈品較國內便宜，「老婆說來香港旅遊便來香港旅遊，老婆說買就買」。

有旅客今日首日來港，但亦有旅客今天便離開。汪先生因出差來港一星期，今天便是最後一日，在廣東道乘坐中港巴士離境；昨天已在屯門的名店購買產品作手信。汪先生又指，部分在內地售罄或沒有發售的產品，在香港「價格都比較貴」。