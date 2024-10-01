哈利波特Miniso快閃店逼爆　粉絲穿學院袍徘徊商場6小時等掃貨

旺角朗豪坊與Miniso今日（1日）推出品牌首家哈利波特(Harry Potter)主題快閃舖，適逢國慶假期，不少粉絲聞訊而來，朗豪坊場面十分「墟冚」，不管是設於4樓還是12樓的快閃店，直到晚間8點依舊人山人海。



有不少顧客中午已到達現場攞籌，到下午5時才能入場購物，大嘆心儀的公仔已被搶購一空；快閃店亦需在店外另設隊列，以減少店內預備付款的人數。



朗豪坊與Miniso今日（1日）推出品牌首家哈利波特主題快閃舖，場面十分「墟冚」。（陳蓁誼攝）

入場要取籌 粉絲掃貨後再要排隊付款

在傍晚6時半左右，旺角朗豪坊4樓的快閃店店門攞放「本日時段籌號已領完」的告示，場外有人龍等候入場。快閃店外置產品展示櫃及打卡位，吸引一眾粉絲圍觀拍照。今次快閃店更吸引不少原著粉絲及魔法愛好者，身着霍格華茲校服或魔法袍前來打卡購物。

顧客李小姐說：「1點攞籌，攞6點入場嘅飛」，她手提購物籃走出快閃店，記者以為她已完成購物，豈料她表示尚未付款，按店員指示走出店外尋找付款隊列等候付款。李小姐對記者展出手上的戰利品，「筆記本五十幾蚊、香水百零蚊左右，啲野唔貴，質素都OK。」

cosplayer莊小姐覺得限定商品設計「都幾好」、「咩都買啲啦」。（陳蓁誼攝）

另一位顧客莊小姐則與好友以一身魔法主題打扮前往快閃店，她是《哈利波特》粉絲，因為擁有體驗券，所以能提早15至20分鐘進店。至於位於12樓的店鋪，3時半抵達的時候則輪候個半小時才能進去。

莊小姐作為cosplayer，被問及是次活動有沒有在相關圈子引起話題，她指「都有見到兩、三個（同好）出現」，她覺得限定商品設計「都幾好」、「咩都買啲啦」。

身穿書裏葛萊芬多學院袍的羅小姐未買先激動，她指自己「兩個月前去（環球）影棚一轉就做咗《哈利波特》fan（粉絲）」。（陳蓁誼攝）

粉絲穿葛萊芬多學院袍到場：1點半拎7點半籌 想買學院主題袋

身穿書裏葛萊芬多學院袍的羅小姐未買先激動，「兩個月前去（環球）影棚一轉就做咗《哈利波特》粉絲。」她說：「喺Instagram（社交媒體）見到活動，加上今日國慶，點都一定要買到袋！」

「1點半拎7點半嘅籌，係度徘徊幾個鐘，見到佢入面啲商品好affordable（買得起的）！」羅小姐被問及預算有多少，她說：「五、六百蚊，想買學院主題袋。」談論到品牌推出的商品與外國有所不同，羅小姐認為本次快閃店商品相對便宜，「價格比外國平三倍（低三分二），審美亦都比較符合亞洲人準則」。

港漂顧客劉小姐表示，商品價格和質素都不錯，「但對比內地Miniso的話則貴了一些」；她花了613元買了書包、帽子和一些玩偶之類。劉小姐形容自己「算是、但不是深度的」哈利迷，會買一大袋的商品是因為有部分是身為狂熱粉絲的朋友所託。

港漂顧客蘇小姐亦光顧快閃店，她表示自己是從社交媒體小紅書得知活動消息，蘇小姐是一位「哈迷」，她指商品的質素「挺不錯」。（陳蓁誼攝）

另一位港漂顧客蘇小姐亦光顧快閃店，她表示自己是從社交媒體小紅書得知活動消息，蘇小姐是一位「哈迷」，她指商品的質素「挺不錯」，但遺憾「排到我的時候已經有些商品缺貨了」。她在中午2時排隊，「在我之後的人（輪籌者）已經拿不到籌」，談論到今日所得的戰利品，「花了三、四百（元），買了帽子和魔杖」。

鄧生𢹂帶愛犬松鼠狗Mimi到店前影相打卡。（陳蓁誼攝）

除了粉絲顧客，快閃店亦有打卡友前往拍照，鄧生帶愛犬松鼠狗Mimi到店前影相打卡，他指Mimi是KOL，遺憾今日「已經派哂籌啦，咁都冇辦法」。不過身穿魔法主題服裝的Mimi，即使不能入店卻搶眼非常，引來大量市民圍觀拍照。