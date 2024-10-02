大熊貓安安可可｜全港徵名比賽今展開　設委員會評選出最適合名字

中央贈港大熊貓安安和可可上月26日抵港，兩位新朋友安安和可可在內地已有本名，港府早前就指會辦徵名比賽選出新名字。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午（2日）預告，今日稍後會公布全港徵名比賽詳情，他初步透露徵名比賽即日展開至本月27日，除了提交建議名字,參加者還須附有約100字的解釋, 相關評審委員會之後會在提交的名字中選出最適合兩隻大熊貓的名字。



行政長官李家超早前指，文體旅局將在10月進行全港徵名比賽，並提到希望可為安安與可可選出「有意義」及「凸顯特質」新名字。

楊潤雄今午除透露今日稍後會有徵名比賽詳情，大熊貓繪畫比賽亦會於本月21日起舉行，當中分小學、中學及公開組三組, 參加者除了提交手稿，亦要有文字解釋創作理念，稍後會在海洋公園網站找到繪畫比賽資料，楊潤雄指，歡迎全港市民參與。