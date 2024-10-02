大熊貓安安可可｜海洋公園徵名比賽　須凸顯年輕、可愛及活潑特質

中央送贈香港一對大熊貓安安和可可正在海洋公園檢疫隔離，即將與公眾見面。文化體育及旅遊局主辦、海洋公園協辦的大熊貓命名比賽和大熊貓繪畫比賽今日（2日）展開，參加須為兩隻大熊貓分別建議一個中文名字，並以不多於100字中文解釋建議名字的意義，並於10月27日或之前提交作品。



比賽設最佳作品1名，可獲海洋公園全年會籍4個及其他禮券總值10,520元；另設8位優惠作品，包括全年會籍2個及禮券總值4,760元。



至於大熊貓繪畫比賽將於10月21日至11月8日期間舉行，分三個組別進行，分別為公開組（供香港居民參加）、中學組及小學組，每組別均設獎品。



比賽參加網站

政府表示，歡迎所有香港居民發揮創意，為兩隻大熊貓提出有意義、能夠突顯牠們特質的新名字。參加者必須為兩隻大熊貓分別建議一個中文名字，並以不多於100字中文解釋建議名字的意義。

參加者亦可以建議兩隻大熊貓繼續沿用原名並連同名字意義的解釋參賽。經評審選出的最佳作品將會成為兩隻大熊貓的名字。大熊貓命名比賽於今日至10月27日接受作品提交，12月下旬公布結果及頒獎。

大熊貓命名比賽

截止提交日期及時間：2024年10月27日晚上11時59分

獎項及獎品：

最佳作品1名

海洋公園成人全年會藉4個（價值港幣$5,520）

大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$3,000）

海洋公園餐飲禮券（價值港幣$2,000）



優異作品8名

海洋公園成人全年會藉2個（價值港幣$2,760）

大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$1,000）

海洋公園餐飲禮券（價值港幣$1,000）



評審團及評審準則

名字須有意義、富創意；及

名字能凸顯該對贈予香港的大熊貓年輕、可愛及活潑等特質。



另外，大熊貓繪畫比賽分三個組別進行，分別為公開組（供香港居民參加）、中學組（供中一至中六學生參加）及小學組（供小一至小六學生參加），歡迎所有參加者參照兩隻大熊貓的照片及生活片段，描繪牠們可愛的一面。

大熊貓繪畫比賽

日期：10月21日至11月8日晚上11時59分

組別：公開組（所有香港居民）、中學組（中一至中六學生）、小學組（小一至小六學生）

獎品：

最佳作品1名

海洋公園成人全年會藉4個（價值港幣$5,520）

大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$3,000）

海洋公園餐飲禮券（價值港幣$2,000）



優異作品4名

海洋公園成人全年會藉2個（價值港幣$2,760）

大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$1,000）

海洋公園餐飲禮券（價值港幣$1,000）



參加者須於10月21日至11月8日期間提交手繪畫作，並以不多於100字中文說明作品背後的意思。

政府續稱，兩隻大熊貓現正於海洋公園進行為期一個月的檢疫隔離，及後牠們亦需要約一個月適應新環境。文體旅局會與漁農自然護理署和海洋公園的專家保持緊密溝通，並按大熊貓的健康和適應情況，盡早安排大熊貓與公眾見面。