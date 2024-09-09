楊潤雄指啟德體育園明年3月正式營運　會考慮再購奧運轉播

啟德體育園區預料今年底完成工程。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（9日）指，預計3個園區落成後，會分階段測試，而來年3月正式營運後，相信屆時可汲取經營經驗，應付來年11月的全運會。



他另提到，香港可參考巴黎今次奧運、殘奧會經驗，思考活用現有場館，推動文體旅融合發展；此外，今屆政府買入賽事轉播權頗見成效，當局會盡快考慮如何處理來屆洛杉磯奧運的轉播權。



港隊完成巴黎奧運後，於上月21日舉行巴士巡遊。（資料圖片／盧翊銘攝）

楊潤雄接受《港台體壇123》訪問時表示，啟德體育園區預料會在今年年底大致完成工程，而目前園區的3個場館，包括可容納5,000人的公眾運動場、1萬人的室內體育館以及5萬人主場館，將會先後分階段於今年第4季起進行場地測試，來年第一季則會測試主場館，由人流疏導、場地設施、燈光、以至售賣門票等測試。

啟德體育園。（啟德體育園提供）

至於下年11月舉行、由粵、港、澳合辦的全運會，香港將承辦8個項目，包括劍擊、籃球（男子U22組別）、場地單車、高爾夫球、男子手球、七人欖球、三項鐵人及沙灘排球。楊潤雄就指目前正與兩地磋商安排；他又稱「今次係挑戰，但對未來都係機遇」，因為如何將運動會融合三地制度完成，三地都正互相學習，如資訊科技系統、過關等方面。當局亦正著手處理單車項目安排。

而早前當局招募1萬名全運會義工，楊潤雄今交代指收到2萬個報名，會先作篩選，其後安排陪訓以及分配工作。

楊潤雄上月曾到啟德體育園視察，他今日再於港台表示，園區工程於年底大致完成，預計會分階段測試3個場館。（楊潤雄Facebook圖片）

楊潤雄：香港可參考巴黎經驗融合文體育 正考慮下屆奧運轉播權

而從巴黎返港的楊潤雄，提到出訪巴黎沿途看到當地活用現有場地作為賽場，他形容主辦方做法「聰明」，並與財政司司長陳茂波口徑一致，認為香港可以參考有關做法，日後香港即使承辦單項，都可增加文化、旅遊元素，「過去年幾睇到大家合作成效，將氛圍再做好啲。」

何宛淇及謝德樺在巴黎殘奧硬地滾球BC3級混合雙人賽為港隊贏得金牌。（由中國香港殘疾人奧委會提供）

港隊在巴黎殘奧中硬地滾球項目再奪一金一銀（中國香港殘疾人奧委會圖片）

至於今次巴黎奧運政府主動購買轉播權，楊潤雄指「今次睇到效果」，因為不單傳統電視台轉播，網路上亦能隨時收看，成功令更多市民留意體育，他稱「真真正正畀到精英運動員鼓勵」，因為市民願「捱更抵夜」只為支持運動員一場比賽。而將於2028年舉行的洛杉磯奧運，當局亦會考慮這些因素「盡快諗一諗」。

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楊潤雄：體院獲每年9億資助 喺世界上比例都唔細

就著奧運後，社會關注運動員待遇問題，楊潤雄重申體院正作檢視，年底交報告後會再探討。他續指，當局於精英運動下不少功夫，包括從醫療、科技、教練等方面支持，連殘疾精英運動都有受惠，「體院都有9億（每年政府資助），喺世界上比例都唔細」當局會持續與體院合作支持運動員發展。

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楊潤雄稱，精英運動需要多方面推動，即使要陪訓精英運動員，也要先推動更多人參與，再從中尋找有才華的運動員，兩者是相輔相成。

盧蔚豐。（01體育記者袁志浩攝）

李思穎以第64名完成女子個人公路賽。（港協暨奧委會）