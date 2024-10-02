港婦濟州澡堂影相被捕滯留　夫引述當地組織指檢察院會加快處理

一名67歲香港婦人7月初到韓國濟州島旅遊期間，因在汗蒸幕的澡堂拍照被捕，等候審訊，至今近三個月仍未能回港。事主丈夫劉先生早前透露，三位被拍攝到的韓婦曾要求折算約9萬港元和解金，但其後發現原來支付後不等於結束案件，懷疑自己受騙。他又要求當地檢察院盡快決定起訴細節，令案件早日完結，可讓太太早日回港。



劉先生今日（2日）引述當地組織「華人之家」表示，當地檢察院表示，會加快處理案件，盡快移交法院；至於90日免簽逗留期限將至，由於捲入案件而滯留，免簽期限不適用，要等案件結束後，劉太才可回港。



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劉先生今日向《香港01》表示，太太已身處近90日，早前因擔心會過免簽逗留期限而犯逾期居留，便向本港入境處查詢。他引述入境處稱，與當地組織「華人之家」溝通後，該組織今日終於有回覆。

據劉先生表示，「華人之家」向劉太太稱，經多次與檢察院溝通，院方指會加快處理劉太的案件，移交至法院處理。至於逾期居留問題，檢察院指案件進行當中，不會影響劉太太留於當地，案件結束後，劉太便可回港。