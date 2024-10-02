肉毒桿菌毒素中毒｜港婦泰國接受注射後頭暈、吞嚥困難　返港求醫

衞生署衞生防護中心今日（2日）表示，一名34歲女病人次在泰國曼谷一處所接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，但未能確定有關注射人員的專業資格，之後出現頭暈和四肢乏力，昨日（1日）因吞嚥困難、胸部不適和氣促到屯門醫院急症室求診同日入院，目前情況穩定，臨床診斷懷疑病人因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

接受注射時未能確定有關人員專業資格

衞生防護中心表示稱，個案涉及一名34歲過往健康良好的女病人。根據病人提供的資料，她曾於9月25日首次在泰國曼谷一處所，接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，但未能確定有關注射人員的專業資格。

病人昨胸部不適和氣促到屯門醫院急症室求診

她自9月29日起出現頭暈和四肢乏力。她於昨日（1日）因吞嚥困難、胸部不適和氣促到屯門醫院急症室求診，同日入院。病人目前情況穩定，臨床診斷懷疑病人因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。

衞生署發言人稱，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行。（資料圖片）

衞生防護中心：應拒絕接受注射來源不明的針劑

衞生防護中心已將個案通報泰國有關當局，流行病學調查仍在進行中。衞生署發言人稱，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

病人在屯門醫院留醫。（資料圖片）

至於在香港以外地區接受注射，中心發言人指必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業，一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射，如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。

中心稱，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。