大熊貓BB｜家姐趴伏床上大展一字馬　姐弟已可調節溫度離開保溫箱

大熊貓盈盈於8月15日誕下兩名可愛的龍鳳胎，姐弟兩日正茁壯成長。香港大熊貓官方專頁今日（1日）更新家姐生活影片，見牠有時躺在床上輾轉，有時趴伏在床上亂動，兩腳一伸在床上大展「一字馬」，十分可愛。專頁稱，家姐與細佬已長出毛髮，可自行調節溫度，已慢慢適應環境溫度，已離開保溫箱睡在床上。



家姐在床上展示「一字馬」。（香港大熊貓官方專頁）

家姐在床上展示「一字馬」。（香港大熊貓官方專頁）

香港大熊貓官方專頁今日（1日）更新家姐生活影片，家姐毛髮已黑白分明，小小一團躺在床上輾轉亂動，有時候則趴伏在床上動動手腳，兩腳一伸在床上大展「一字馬」，動作十分可愛。

據專頁透露，家姐與細佬已長出毛髮，可自行調節溫度，並慢慢適應環境溫度，已離開保溫室睡在床上。

不少網民點讚留言，稱期待小公主家姐及小王子細佬開眼，又笑言：「我見到大家姐做咗一字馬啊！樂樂盈盈家出了一位體操精英啊」等。

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