核污水｜食安中心檢30包茨城縣乾海藻　涉違禁令　未流出市面

日本福島核電廠去年八月起開始排核污水，港府早前宣布禁止東京、福島、茨城等十個都縣的水產品入口。食環署食物安全中心今日（3日）公布，中心檢查日本進口食品時，發現有來自茨城縣的海藻產品，懷疑違反相關《食物安全命令》，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件。



食環署食物安全中心今日（3日）公布，中心檢查日本進口食品時，發現有來自茨城縣的海藻產品，懷疑違反相關《食物安全命令》。（資料圖片）

食物安全中心表示，早前中心在檢查日本進口食品時，發現有茨城縣製造的三十包乾海藻產品，屬去年八月二十四日禁令生效後所製造，有關進口商涉嫌違反相關禁令。

中心指，根據該禁令，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都、縣，並在去年八月二十四日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

中心又指，調查仍然繼續；會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。