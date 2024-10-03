港大擬建國際創新中心上城規會遭反對　港大修訂計劃研減發展密度

香港大學正計劃在薄扶林道和域多利道之間一幅51萬呎土地，興建國際創新中心以研究生物科及人工智能等，惟港大向城規會申改土地用途時，城規會收到包括港燈及港鐵在內約4,000份申述，包括居民反對，港大校友、行會召集人兼立法會議員葉劉淑儀曾發聲建議另覓選址，城規會將於下月初舉行聆訊。



港大今（3日）稱謹慎考慮公眾意見後，決定修訂發展計劃，研究方向包括減少發展項目的密度、增加與鄰近樓宇的距離、保留更多的綠化空間等。發展局則稱同意港大檢視發展，規劃署會將原建議的「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶，暫時修訂為「未決定用途」地帶，先讓港大檢視和修訂發展計劃。



香港大學正計劃在薄扶林道和域多利道之間一幅51萬呎土地，興建國際創新中心。（資料圖片/黃寶瑩攝）

港大正計劃興建國際創新中心，定位為深科技、跨學科的上游研發設施，城規會今年3月同意將薄扶林一幅約4公頃主要為「綠化地帶」的土地改劃為「其他指定用途」並註明「國際創新中心」地帶。

不過，相關分區計劃大綱圖的兩個月展示期內，城規會收到約4,000份申述，包括港燈指未來需興建電力供應設備，須商討優化電纜廊；以及港鐵優相關用地會觸南港島綫西段工程等。另有多名居民憂工程影響民居或影響附近視障學校學生，表達反對。

香港大學正計劃在薄扶林道和域多利道之間一幅51萬呎土地，興建國際創新中心。（港大國際創新中心網站）

港大今日發新聞稿交代進展，稱在過去數月收到了不同持份者對「國際創新中心」發展具建設性的意見，在謹慎考慮在諮詢過程中收集到的公眾意見後，決定會策略地修訂「國際創新中心」的發展計劃。

港大指，研究方向包括減少發展項目的密度、增加與鄰近樓宇的距離、保留更多的綠化空間等，以盡量回應持份者的意見。港大又調發展創新中心同時，會保持薄扶林的宜居環境，之後會加強與社區溝通。港大已向政府轉達上述安排，並會於稍後出席按《城市規劃條例》舉行的聆訊會議，重申有關安排。

發展局亦發文歡迎港大修訂計劃，稱會適時提供支援，規劃署會將原建議的「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶，暫時修訂為「未決定用途」地帶，先讓港大檢視和修訂發展計劃。該局指城規會於11月聽取申述者的意見和政府的回應後，將考慮是否接納把用地暫時轉作「未決定用途」地帶。