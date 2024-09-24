港大風波｜校委會通過任詠華及顏慶雲暫任副校長　5個月內第二次

港大校委會副校長任命風波5月尾爆發，校長張翔與王沛詩任主席的校委會不和溢於言表，經政府介入後，雙方本月初就人選達成和議，受影響的暫任首席副校長王于漸及副校長（學術發展）宮鵬回復原職，屬校內第二及三把交椅，僅次於張翔。



據悉，5月時獲委任出任該兩個副校長職位的任詠華教授及顏慶雲教授，校委會今日（24日)通過，任詠華出任新設的副校長（國際創新中心）職位，而顏慶雲則任副校長（環球事務），是五個月內第二對二人作出副校長任命。



▼9月3日 港大校委會舉行特別會議▼



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5月28日，港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

張翔領導的中央管理小組高層原只有7人

政府6月成立調研小組介入張翔與校委會的爭拗，校委會9月3日舉行特別會議聽取小組報告，雙方全數接納副校長任命建議。

張翔9月9日向教職員發信，歡迎田之楠及劉澤星於新學年加入大學的高層管理團隊，分別出任暫任行政及財務副校長及暫任副校長（健康）；同時公布王于漸復任暫任首席副校長，宮鵬重掌副校長（學術發展），連同未有變更的副校長（學術發展）何立仁、副校長（研究）申作軍，張翔領導的中央管理小組（SMT）高層共有七人。

在5月時獲校委會任命出任暫任首席副校長的理學院化學系講座教授任詠華、及接替宮鵬出任暫任副校長（學術發展）的工程學院機械工程系物料科學及工程講座教授顏慶雲，在張翔9月電郵中未有提及去向。不過據了解，當時校方正與二人商討安排。

據悉，校委會今日通過二人的新暫任任命，當中任詠華出任新設的副校長（國際創新中心）職位，而顏慶雲則任副校長（環球事務），均是暫任性質。

現時港大尚有副校長（大學拓展）及副校長（商業）未有暫任或正式人選。