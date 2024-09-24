張敬生申人身保護令｜懲教署呈國安委決定　官即撤銷張的申請

香港大學學生會評議會時任主席張敬生，3年前在學生會評議會上，動議及支持七一刺警案疑兇梁健輝的議案。他承認煽惑他人有意圖而傷人罪，被判囚2年，本月13日上訴獲減刑至囚15個月。張稱他在囚時行為良好等，應獲三分之一刑期扣減，並應可即時釋放，但懲教署繼續羈押他，故申請人身保護令要求即時獲釋。張今（24日）在高等法院要求保釋，惟懲教署向法庭呈交國安委決定，指若張獲得減刑，認為將不利國家安全。法官因應國安委的決定，同意懲教署羈押張屬合法，並即撤銷張人身保護令的申請。



首被告張敬生。(朱棨新攝)

申請人為張敬生，答辯人為懲教署署長。

懲教署今呈上國安委的決定，指考慮本案的性質和情況，認為張干犯的煽惑他人有意圖而傷人罪，屬危害國家安全罪行，又認為若張獲得減刑，將不利國家安全。署方指，考慮到國安委的決定等，不信納若張獲減刑，不會不利國家安全。署長根據第69條(1A)，不准張提早釋放。

案件編號：HAZZ75/2021（CACC201/2023、DCCC917/2021）

▼2021年7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼

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2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)