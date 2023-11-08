同性配偶公共房屋平權案　房委會將上訴至終院

高等法院早前裁定，房委會拒絕將同性配偶列為家庭成員的公屋政策，以及同性配偶未能成為居屋單位合資格住戶的政策，屬於歧視及違憲。房委會此前就兩宗司法覆核案提出上訴，但10月被上訴庭駁回。據指房委會今日（7日）表示，決定向終審法院提出上訴。



房委會指出，上訴庭的判決涉及若干重要法律原則，並對房委會的政策影響深遠，經仔細研究判辭及徵詢法律意見後決定上訴。但由於案件的司法程序尚未完結，房委會現階段不宜就案件及相關政策事宜，又或個別個案作任何評論或討論，包括相關法律觀點。

房委會的公共房屋政策中，對同性配偶有著不同待遇被指違憲，在兩宗分別涉及公屋和居屋申請的司法覆核案件中，均裁定房委會敗訴。會方不服裁決，並提出上訴指《基本法》亦有保障傳統婚姻的條文，且現行政策鼓勵生育，但同性結合的家庭未能生兒育女，若同性結合家庭也准申請，亦會影響異性家庭的輪候時間。

上訴庭10月17日下判辭重申，容許同性配偶申請公共房屋的資格，並不影響異性配偶的權利，又指異性婚姻也不一定會有生育，而輪候時間亦非《基本法》列明的保障範圍，裁定房委會敗訴，並需支付訟費。