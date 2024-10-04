類鼻疽｜居將軍澳74歲翁確診　今年共錄16宗　迫近去年17宗紀錄

衞生署衞生防護中心今日（4日）表示，過去一星期錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，涉一名74歲居將軍澳男子，他出現發燒及腳腫，入住將軍澳醫院接受治療，現情況穩定。香港今年共錄16宗類鼻疽個案，迫近去年全年錄17宗的紀錄。



衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心表示，個案涉及一名有長期病患的74歲男子，居於將軍澳。他於9月21日起出現發燒及腳腫，同日入住將軍澳醫院接受治療，現時情況穩定。他的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

中心正調查個案的感染源頭，及作流行病學調查。本港今年共錄得16宗類鼻疽個案，迫近去年全年錄得的17宗類鼻疽個案。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境，在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。

將軍澳醫院。（資料圖片）

根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心提醒市民，颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。