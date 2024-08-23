類鼻疽｜新增確診　74歲男患者居深水埗有長期病　今年錄10宗個案

衞生署衞生防護中心今（23日）今布，過去一星期錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，涉及一名居於深水埗的74歲長期病患男子，他因發燒及急性尿滯入住廣華醫院，化驗後確診類鼻疽，現情況穩定。本港今年暫錄得10宗類鼻疽個案。



74歲長期病患男子確診類鼻疽，入住廣華醫院。（資料圖片）

衞生防護中心表示，個案涉及一名有長期病患的74歲男子，居於深水埗。他於7月20日起出現咳嗽，8月15日因發燒和急性尿滯留入住廣華醫院接受治療。病人現時情況穩定，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中，本港今年共錄得10宗類鼻疽個案，去年則共錄得17宗類鼻疽個案。

衞生署衞生防護中心今布，新增一宗感染類鼻疽確診個案。（資料圖片）

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境，在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。

根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加，提醒市民颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。