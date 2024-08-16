類鼻疽｜增兩個案涉91歲婦及49歲男　有長期病分別住深水埗及南區

衞生署衞生防護中心公布，過去一星期錄得兩宗新增感染類鼻疽確診個案，包括深水埗一名91歲長期病患女子及南區一名49歲長期病患男子，現時情況穩定。中心今年至今共錄得9宗個案。



衞生署衞生防護中心公布，過去一星期錄得兩宗新增感染類鼻疽確診個案。（資料圖片）

衞生防護中心表示，8月9日至15日共錄得兩宗新增感染類鼻疽確診個案。首宗個案為一名有長期病患的91歲女子，居於深水埗。她於7月7日起出現咳嗽，於7月21日至24日因跌倒和肺炎入住瑪嘉烈醫院接受治療。

病人於7月31日因四肢乏力到明愛醫院求醫，同日入院接受治療，病人現時情況穩定。她的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

感染類鼻疽91歲女病人現入住明愛醫院。（資料圖片）

第二宗個案涉及一名有長期病患的49歲男子，居於南區。他於8月4日出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發燒和發冷，並於8月6日到港怡醫院求醫，期間被診斷出患有慢性疾病。其後，他8月7日到瑪麗醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，病人現時情況穩定。

中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中，本港今年共錄得9宗類鼻疽個案。2023年則共錄得17宗類鼻疽個案。

49歲男病人現入住瑪麗醫院。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境，在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心再次提醒市民，類鼻疽可經受污染的土壤和水於颱風和暴雨期間及之後傳播，市民於颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。