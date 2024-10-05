國慶｜股市回升帶旺餐飲業 黃家和：市民使錢疏爽 叫龍蝦東星斑
撰文：歐陽德浩
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內地十一國慶黃金周踏入尾聲，旅遊業及餐飲業界紛紛報捷。餐飲聯業協會會長黃家和今早（5日）在商台節目表示，由於港股回升，部份市民出外消費變得豪爽，例如到酒樓叫價錢較貴的龍蝦及東星斑。「佢哋覺得可能個荷包脹咗，使錢疏爽啲，所以就冇乜所謂。」
旅遊促進會總幹事崔定邦則指，今年國慶的房間供應充足，定價亦比較克制，不少中小型酒店的預訂亦爆滿。立法會議員姚柏良亦指，旅遊業恢復進度良好，相信整個黃金周的內地旅客數字有望超越100萬人次。
黃家和料國慶節正日餐飲業生意達3億元
餐飲聯業協會會長黃家和表示，由於北上熱潮開始放緩，同時本港不少食肆及商戶推出國慶優惠，加上政府舉辦多項慶祝活動，預料餐飲業在整個黃金周的生意額，已超越去年同期，國慶節正日甚至達3億元。
黃家和又指，近日港股回升，相信不少市民亦能獲利，因此外出消費期間變得豪爽，例如到酒樓叫價錢較貴的龍蝦及東星斑。「佢哋覺得可能個荷包脹咗，使錢疏爽啲，所以就冇乜所謂。」
崔定邦︰房間充足酒店定價克制 中小型酒店爆滿
旅遊促進會總幹事崔定邦表示，酒店業的生意不錯，以短途客為主，以他所認識的中小型酒店為例，近日的預訂亦爆滿。他估計由於房價親民，以及與去年相比房間供應充足，定價上比較克制，相信對旅客有吸引力。
姚柏良︰黃金周的內地旅客數字有望超越100萬人次
旅遊界立法會議員姚柏良則對國慶的成績喜出望外，他認為旅遊業恢復進度良好，相信整個黃金周的內地旅客數字有望超越100萬人次，而旅行團來港的數量亦超出預期，預料約有1,100團來港。
被問到本港早前連續兩晚慶祝國慶的無人機表演，受天氣因素干擾信號而取消。姚柏良認為，政府要做好信息發放及期望管理，讓旅客及時得悉最新資訊以減少不滿。
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