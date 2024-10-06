港婦濟州澡堂影相被捕滯留　入境處長稱接獲求助　會盡力提供協助

一名香港婦人7月初與丈夫到韓國濟州島旅遊，在到訪汗蒸幕期間，涉嫌在汗蒸幕女性專區拍照，遭指控或拍攝到他人裸體，涉事婦人仍留在當地。



入境事務處處長郭俊峯今日（6日）表示，入境處已接獲求助，特區政府不能干擾當地司法程序，但會盡力提供協助。



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入境處處長郭俊峯。（蘇煒然攝）

郭俊峯表示，入境處已收到事主求助，已向中國駐當地大使館聯絡，他指，任何國家如有人違法，都會按當地法律處理，特區政府不能干擾，但會盡力協助。

涉事婦人的丈夫劉先生日前向《香港01》表示，太太已身處當地近90日，早前因擔心會過免簽逗留期限而犯逾期居留，便向本港入境處查詢。他引述入境處稱，與當地組織「華人之家」溝通後，該組織終於有回覆。

據劉先生表示，「華人之家」向劉太太稱，經多次與檢察院溝通，院方指會加快處理劉太的案件，移交至法院處理。至於逾期居留問題，檢察院指案件進行當中，不會影響劉太太留於當地，案件結束後，劉太便可回港。