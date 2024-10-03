公屋｜住滿15年12萬全長者戶要報居住狀況　屋邨名車4戶須搬遷

新一輪公屋租戶申報周期本月展開，房委會昨日向3類公屋租戶發出申報表，租戶需於11月30交回申報表。房屋署署長羅淑佩今日在電台節目表示，今輪申報當局向12萬戶全長者戶發出了「居住情況申報表」，住戶需申報其居住情況。她又提到，針對有意入住院舍、循「廣東計劃」、「福建計劃」北上居住者，當局會設適應期，若適應期後交回單位，「有一日想返嚟住」，署方會重新編配單位。



羅淑佩又提到，當局今年4月發出的25.4萬份申報表，至今日已有2,100個單位主動交回或被收回，又指計及綠表買得居屋者交回單位，當局24/25年度已共計收回6300個單位。



房屋署署長羅淑佩。（資料圖片/廖雁雄攝）

住院舍、參加「廣東計劃」長者有適應期 若要返回公屋住可再安排

羅淑佩今日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，今輪公屋住戶申報當中，有12萬戶為住滿15年的全長者戶，當局理解長者有退休需要，需一定資產或物業出租維持生計，故他們毋須再申報資產或物業，惟需要申報是否持續在單位居住。至於何謂「持續居住」，羅淑佩解釋，一般指需要連續3個月在單位內居住，包括晚上在單位過夜。

羅淑佩又表示，若長者有特殊情況，例如要經常進出醫院，署方會酌情個別處理。至於有意入住院舍、循「廣東計劃」、「福建計劃」北上居住的長者，署方會設適應期，「如果過咗適應期之後，你覺得喺上面住得舒服，咁你交返間屋俾我哋，咁我哋會有一個保證，你有一日想要返嚟，咁我哋會安排合適嘅公屋俾你」。

翻查政府資料，若廣東計劃申請人是公屋戶主，可申請保留原住公屋單位最多三個月，以考慮是否適應定居廣東省的新生活。寬限期內，申請人如退出廣東計劃並回港長住，只要在寬限期期內依時繳付租金，便可返回其原有公屋單位繼續居住。他們可向房委會或房協申請「保證書」，讓他們日後若選擇回港定居，在資源許可的情況下，可獲編配已翻新的公屋單位。

公屋屋邨有名車 至今已向4宗個案發出遷出通知書

至於早前羅淑佩表示發現公屋屋邨有名車，羅淑佩表示，當局至今已發現4宗個案，已發出遷出通知書，至於其餘個案，她表示有些是外人租用屋邨車位、有些是職業司機，名車屬於老闆，亦有人的名牌車已經過多手轉讓。

惟羅淑佩指，有些新入伙、全部車位都租予公屋租戶的屋邨，的確有可疑，強調當局會密切留意，又指以往負責屋邨整潔、小販的特遣隊現時會兼顧此方面的工作。

計及綠表居屋入伙 房署本年度共收回6,300個單位

另外，羅淑佩表示，房署去年強化申報機制以來，分別於去年10月及今年4月發出8.8萬及25.4萬份申報表，形容兩輪申報都已收回「99.9%」的申報表。去年10月的一輪，僅4戶「搞嚟搞去都收唔到(申報表)」，當局已收回有關單位，而被收回或主動交回單位共有1,200個。

至於今年4月的一輪，羅淑佩指有45戶有無法聯絡，甚至講明拒絕申報的情況，當局已於7月31日發出遷出通知書。她又表示，當局仍在核對處理有關申報表，至今日已有2,100個單位主動交回或被收回，估計數字未來會「再升小小」。

羅淑佩其後在新城電台《財知大道》透露，除申報及抽查，近年居屋陸續入伙，有綠表人士入住後交回單位，計及該批單位，當局24/25年度已共收回6,300個單位。