劏房｜狄志遠點名羅淑佩「好巴閉㗎嘛」　要求三年期公屋兩年建好

香港社區組織協會今日（6日）聯同狄志遠、張欣宇等5位立法會議員探訪劏房戶，又提出9個劣質劏房定義指標，包括人均居住樓面面積少於5.5平方米（約59呎）、樓底低於兩米、沒有廁所和廚房等，期望政府立例取締劣質劏房。



記者會上，狄志遠直接批評政府房屋政策失敗，甲乙類輪侯公屋人士「八二比」入住限制，令部分過渡房屋出現空置，更點名房屋署署長羅淑佩，稱「而家有個房屋署署長好巴閉㗎嘛係咪、好有效率㗎嘛」，「可唔可以唔好只係收人嘅樓嘅效率，畀人去住嘅效率都要提高埋。」



狄志遠更與張欣宇「挑戰」羅淑佩及房屋局局長何永賢，要求二人親自監督任何一個三年內落成的公屋項目，加快至兩年入伙，「如果你做得到，我哋真係畀掌聲你」，否則要問責。



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探訪劏房 驚見睡床與馬桶僅兩步之遙 只隔一道簾

社區組織協會今日早上聯同立法會議員狄志遠、張欣宇、林筱魯、陳家珮和林振昇，到訪深水埗多個劏房單位及太空艙，探訪劏房居民。據社協提供照片，他們到訪過「太空艙」，亦有劏房的睡床與馬桶僅兩步之遙、一簾之隔，馬桶亦十分殘破，連廁所板都沒有。

狄志遠：點解私人樓起兩年，公屋起就起四年

記者會上，狄志遠多番批評政府，直指劏房問題是政府過去房屋政策失敗的惡果，「直至我哋中央有官員話，喂，劏房有問題喎，要取締，政府先至馬上去搵地同提出簡約公屋，呢啲諗法如果一早有做到，我哋唔需要開呢個記者會。」

狄志遠又認為，最大問題在於建屋速度慢，他在立法會多次問到政府為何「人哋點解私人樓宇起棟樓兩年，你（公屋）起就起四年」，都是獲回覆發展局正檢討相關程序，他不滿政府「重檢討咩啫，落手落腳做啦，地你又有喇，快啲起，五年計劃變做三年、十年變成七年，得唔得呢？」

要求羅淑佩收樓同安排入住過渡房屋同樣有效率

狄志遠又質疑當局過渡房屋「八二比」入住限制的做法「綁死自己」，令部分地區過渡房出現空置，又不點名批評房屋署署長羅淑佩，稱「而家有個房屋署署長好巴閉㗎嘛係咪、好有效率㗎嘛」，「可唔可以唔好只係收人嘅樓嘅效率，畀人去住嘅效率都要提高埋」。

張欣宇「建議」羅淑佩、何永賢親自督導公屋項目

張欣宇其後則加入，「建議」羅淑佩及房屋局局長何永賢，親自督導一些示範項目，嘗試加快供應，「如果連佢哋親自去督導都起唔到快嘅時候呢，咁就代表我哋成個制度都要改革。」獲狄志遠和議。

狄志遠最後總結發言時，更重提張欣宇的建議，更具體地要求二人親自監督，將未來三年落成的公屋項目，加快至兩年入伙，包括基建、配套，稱「你有地啦嘛，而家起得快啦嘛，你咁叻，咁專業，我希望你交到功課」，「如果你做得到，我哋真係畀掌聲你」。

狄志遠：若做不到要問責

有劏房居民和議指，若羅淑佩、何永賢未能做到，要鞠躬道歉。狄志遠回應指，「鞠躬好禮貌㗎啦，鞠躬都係要問責㗎。」該居民回道，「呢句嘢我唔敢講」，狄志遠再回應「咁我講啦，我做議員講啦」，不少在場劏房居民拍掌回應。