施政報告2024｜狄志遠促重啟政改：民心未穩　民主與經濟相輔相成

港府展開新一份《施政報告》諮詢，陸續約見各政團及機構。新思維明日（25日）見特首李家超，提出包括促港府盡快制訂雙普選路線圖等建議。新思維主席狄志遠表示，落實雙普選成唯一未完成的憲制責任，又指現時民心未穩 ，政府以為「搞好」經濟便有利社會發展，但民主自由能增加市民歸屬感，才可齊心合力推動社會發展，強調民生、經濟及民主發展是相輔相成，不是互相制衡，平衡發展才有利經濟和社會發展。



狄志遠（中）認為重啟政改有法理基礎（馮子健攝）

狄認為，政府現時對政改無積極性，應創造有利條件，正面推動社會參與，又指重啟政改有法理基礎，中央、特區都無否定，「23條立法從來都覺得最艱鉅的一條條例，都過咗啦，點解《基本法》說明嘅雙普選唔到，係我哋嘅決心，同埋信唔信民主對香港有作用。」

狄志遠：盛事差不多日日有 質疑KPI成效

狄志遠又指，現時社會穩定但民心未穩，有人不信任前景及感到悲觀，同時很多人選擇離開香港，留下的港人部分不理天下事。他表示，特區想搞好經濟，但社會的自由、民主、法治等亦是開拓經濟的基礎，認為有利經濟發展。對於政府訂立KPI，他認為有KPI但沒有成績，例如盛事差不多日日有，但質疑有否成效、是否令旅遊業進步、是否有經濟效益。

促重啟政改 立法會換屆直選議席佔半

新思維促政府盡快啟動重啟政改時間表討論，又認為明年的立法會換屆選舉，應將直選議席增加至總數的一半；在下次特首選舉落實中央的「8.31方案」。

新思維明天（25日）見李家超遞交對新一份施政報告意見（馮子健攝）

不過，上任時已表明政改不是任內優先處理目標的特首李家超，在本屆政府上任將近2年前夕，在行政會議開會前被問到被問到《基本法》23條已經完成、房屋政策又有進展，政府會如何處理政制改革？李家超重申，對政改的立埸很清晰、不會變，重申政改不是他優先處理的事項，未來要全方位發展經濟、改善民生，做好香港的優勢，把握國家、國際發展雙機遇。

▼6月25日 李家超回應會否重啟政改▼



被問及如果政府不接納建議重啟政改，又如何引起社會討論。狄志遠直言政府沒有積極性，但要堅持要做，表示無論中央、特區都沒有否定香港要推動雙普選。

新思維秘書長陳家偉指，雖立法會明年已換屆，但認為只要決定改革，時間一定夠，但明言如何增加直選議席、縮減其他界別的議席等，應由政府自行考慮。

彭意婷、狄志遠及陳家偉均指是時候重啟政改（馮子健攝）

建議設平台吸納青年與政府討論政策

新思維社區幹事彭意婷稱，香港青年不是想躺平只是充滿無力感，形容青年「廢事同你嘈」，認為香港政府要重新建立跨政議政平台，建議設立「香港青年事務協作平台」，確保不同背景的青年加入與政府討論，及真正影響決策。

促派文化藝術消費券予青年

對於刺激香港文化創意產業，她建議向16-35歲青年派發500元的「青年文化藝術消費券」。至於為何不全民派發，她表示本港約有百多萬青年人，消費券旨在激化年輕人創意，消費範圍的介定亦不會太複雜。

此外，新思維亦建議改善在囚人士權益、援助更生人士、進一步支援長者及照顧者等。