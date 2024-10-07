安達臣道首置盤缺鋼筋　倪學仁指少6條佔比多　未落石屎可糾正

《香港01》揭發，正在興建的安達臣首置盤，有樓宇出現鋼筋缺失。註冊結構工程師倪學仁今日（7日）在港台節目指出，今次缺少了6條鋼筋，相信佔比多，估計可能供應商供應遺漏，或工人紥錯鋼筋到其他地方，由於現時尚未鋪石屎，相信能及時糾正。



《香港01》率先揭發，長實安達臣道首置盤鋼筋涉嫌出現問題，屋宇署其後確認該樓盤有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險，整個地盤已於9月28日起停工。

屋宇署表示，已要求承建商及註冊結構工程師提交加強地盤監督的建議，當有關報告和建議獲署方表示滿意，整個地盤才可復工。長實則解釋缺少鋼筋是因為相關工序未完成。

倪學仁今日在電台節目指，鋼筋的重要性在於承托橫樑，而其實際影響與缺少鋼筋佔鋼筋總數的百分比有關，而今次缺少了6條鋼筋，相信佔比多。他指，正常的程序應由承建商先檢查地盤，再遞表申請讓結構工程師檢查，檢查完畢後各自簽名確認，整個程序才完成。現在出現了這個情況可能是供應商供應少了鋼筋，或者是工人紥錯鋼筋到其他地方。

他解釋，由於現在尚未鋪石屎，能即時糾正情況。對於屋宇署計劃加強地盤監管，他亦認為其實目前步驟已足夠。